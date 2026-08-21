Formula 1
F1, risultati e classifica FP1 GP Olanda 2026: Antonelli il più veloce, Ferrari terza forza ma con margine
Va in archivio con la miglior prestazione assoluta di Kimi Antonelli la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2026, valevole come dodicesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Al rientro dalla sosta estiva, il pilota italiano della Mercedes è ripartito con il piglio giusto rivelandosi il più veloce nella simulazione di qualifica con gomme soft a Zandvoort in 1’12″949.
Il leader del campionato ha preceduto di 121 millesimi la McLaren di un minaccioso Lando Norris, che sembra aver mantenuto lo standard di Budapest e può recitare un ruolo da protagonista sulla pista neerlandese, mentre l’altro inglese George Russell si è attestato al terzo posto con un ritardo di 125 millesimi dalla Mercedes del compagno di squadra bolognese.
Buoni riscontri anche per la Ferrari, competitiva soprattutto con gomma media e nei run con giri consecutivi spinti, in attesa di montare il nuovo fondo aggiornato a partire dalla Sprint Qualifying di oggi pomeriggio. Nel frattempo Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno chiuso la FP1 in quarta e quinta piazza a 190 e 289 millesimi da Antonelli, mentre ha fatto veramente tanta fatica la Red Bull con Max Verstappen addirittura fuori dalla top10 davanti alla marea oranje.
Di seguito i risultati e la classifica completa della FP1 del GP d’Olanda 2026 di F1.
CLASSIFICA FP1 GP OLANDA F1 2026
1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1:12.949
2. Lando Norris (McLaren) +0.121
3. George Russell (Mercedes) +0.125
4. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.190
5. Charles Leclerc (Ferrari) +0.289
6. Oscar Piastri (McLaren) +0.659
7. Nico Hulkenberg (Audi) +0.835
8. Pierre Gasly (Alpine) +0.962
9. Gabriel Bortoleto (Audi) +1.043
10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1.336
11. Max Verstappen (Red Bull Racing) +1.376
12. Fernando Alonso (Aston Martin) +1.562
13. Franco Colapinto (Alpine) +1.877
14. Liam Lawson (Red Bull Racing) +1.912
15. Oliver Bearman (Haas F1 Team) +1.925
16. Esteban Ocon (Haas F1 Team) +1.948
17. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) +2.161
18. Lance Stroll (Aston Martin) +2.250
19. Alexander Albon (Williams) +2.408
20. Valtteri Bottas (Cadillac) +2.631
21. Sergio Perez (Cadillac) +2.751
22. Carlos Sainz (Williams) +3.396