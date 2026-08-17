F1, Ralf Schumacher esalta Antonelli: “Meriterebbe il titolo perché ottiene più di Russell dall’auto, ma Mercedes la deve aggiornare”

La Formula 1 si appresta a ripartire dopo la pausa estiva. Nel fine settimana del 21-23 agosto, i bolidi a quattro ruote saranno in azione a Zandvoort, per il Gran Premio d’Olanda. Quanto accadrà nei Paesi Bassi sarà però il proverbiale “giro di boa”, il dodicesimo dei ventitré GP in programma. Pertanto, stiamo raggiungendo solo ora la “metà del guado”.

Al riguardo, Ralf Schumacher ha espresso i propri pensieri in merito alla situazione del campionato. Fra i piloti Kimi Antonelli comanda con 50 punti su Lewis Hamilton e 59 su George Russell, mentre tra i costruttori la Mercedes ha un margine di 72 lunghezze sulla Ferrari. Uno scenario che però, stando al cinquantunenne tedesco, è figlio di dinamiche pregresse che sono cambiate.

“Senza dubbio la grande protagonista della prima parte della stagione è stata la Mercedes, letteralmente risorta. Chiaramente, la vera stella è stata Kimi Antonelli. D’accordo, lo aspettavamo in tanti, ma sono davvero incredibili la rapidità con cui è maturato rispetto all’anno scorso e soprattutto la freddezza che ha mostrato sinora. Sarebbe un degno Campione del Mondo e meriterebbe il titolo perché in questo momento riesce a ottenere qualcosa più di Russell dalla W17.

Però Mercedes non può sedersi sugli allori. Deve presentare degli aggiornamenti e deve farlo in fretta, perché la McLaren è migliorata parecchio e la Ferrari ha dimostrato di avere un’auto vincente. Le Frecce d’Argento non hanno più margine, i Gran Premi sono diventati una battaglia. E non bisogna mai sottovalutare la Red Bull, perché Verstappen resta Verstappen. Insomma, sono curioso di vedere cosa presenterà Mercedes dopo la pausa estiva, sarei sorpreso se non aggiorneranno la loro auto”.