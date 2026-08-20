Oscar Piastri: “La nostra priorità è ottenere buone prestazioni, in Olanda porteremo alcune novità”

L’obiettivo è sempre lo stesso: aggiungere un altro mattone, fare un buon fine settimana e scalare punti in classifica. Oscar Piastri scalda i motori poche ore prima della partenza del lungo fine settimana che condurrà al GP di Olanda, atto valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 in scena presso il mitico circuito di Zandvoort.

L’oceanico in forza alla McLaren, intervenuto nel classico media day del giovedì, ha svelato le sue ambizioni non nascondendo la gioia di poter correre di nuovo dopo la lunga pausa estiva: “Abbiamo qualche novità in più e mi aspetto che anche molti altri portino degli aggiornamenti – ha detto il pilota – Magari non proprio questo fine settimana, ma nei prossimi appuntamenti”.

Piastri ha poi continuato: “Per la squadra, il weekend in Ungheria è stato positivo in termini di passo; sento di aver trovato qualche risposta in più su come avrei potuto fare meglio, il che è un bene, ma sono pronto a ripartire. Per certi versi è un tracciato molto simile, sia per le velocità di percorrenza in curva sia per le sue caratteristiche di pista tortuosa e ricca di curve strette. Speriamo che sia un altro buon fine settimana.”

In ultimo il nativo di Melbourne ha aggiunto: “Credo che fermare o battere la Mercedes sarà molto difficile a lungo termine. Al momento hanno chiaramente un vantaggio piuttosto ampio su di noi. Tuttavia, se riuscissimo a vincere altre gare e a conquistare altri podi, forse la situazione potrebbe volgere a nostro favore. Ma penso che la nostra priorità assoluta sia cercare di ottenere buone prestazioni in ogni weekend di gara e vedere dove questo ci porterà“.