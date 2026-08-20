F1, Lando Norris: “Arriviamo a Zandvoort con fiducia, ma non mi sento in corsa per il titolo”

Lando Norris è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa piloti del giovedì andata in scena alla vigilia del weekend di gara di Zandvoort valevole per il Gran Premio d’Olanda 2026, tredicesimo capitolo stagionale e primo appuntamento della Formula Uno dopo la pausa estiva. Il britannico della McLaren, reduce dalla vittoria di Budapest, spera di proseguire il trend positivo anche sul tracciato neerlandese per tenere aperta una piccola speranza di tornare in corsa per il titolo.

“Arriviamo con fiducia, ma non faccio mai il passo più lungo della gamba. Con i nuovi pezzi e il ritmo trovati a Budapest, sicuramente scendiamo in pista con l’intento di provarci. Ma dobbiamo mantenere la calma. Di sicuro abbiamo fatto un bel passo in avanti. Il tracciato per certi versi non è diverso da Budapest, ma per altri sì. Cambiano le temperature, ad esempio. Ma non solo“, dichiara il driver inglese alla stampa.

Il campione del mondo in carica ha un distacco di 91 punti dal leader della generale Kimi Antonelli, quindi non si sente ancora in lotta per il Mondiale: “Meno di 100 punti dalla vetta…Onestamente ci penso solo quando me ne parlate voi, ma non ha senso ora. A Budapest è andata bene e voglio continuare così“.

Lando è stato interpellato sulla notizia del rinnovo di Max Verstappen in Red Bull fino al 2030: “Io di Verstappen in McLaren lo sentivo da voi, ma avrei accolto chiunque in squadra e soprattutto uno come lui. Ma è Piastri il mio compagno per il futuro. Ultimo anno della F1 qui in Olanda? Dispiace per Zandvoort, c’è una bella atmosfera. Una gara migliore rospetto ad altre che ci sono ora in calendario. Dipendesse da noi piloti, la manterremmo probabilmente. Spero possa tornare in futuro“.