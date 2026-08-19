F1, Isack Hadjar infortunato e a forte rischio forfait per il GP d’Olanda. Red Bull ha già pensato ad un piano B

La pausa estiva di metà stagione sta per volgere al termine, ma c’è il forte rischio di non vedere in azione questo weekend a Zandvoort tutti i piloti titolari della griglia del Mondiale di Formula Uno 2026. Isack Hadjar si è infortunato ad un polso (durante una sessione in palestra secondo i primi rumors) e potrebbe saltare dunque l’imminente Gran Premio d’Olanda.

Red Bull non ha ancora preso una decisione formale e valuterà in maniera approfondita le condizioni del driver francese, ma in base a quanto riporta il quotidiano neerlandese De Telegraaf sarebbe già pronto un piano B. Il Drink Team promuoverebbe Liam Lawson al fianco di Max Verstappen, schierando invece Yuki Tsunoda in Racing Bulls come compagno di Arvin Lindblad.

Il neozelandese avrebbe così una seconda opportunità in Red Bull dopo la traumatica esperienza di inizio 2025, quando venne retrocesso nel junior team alla vigilia del Gran Premio del Giappone in seguito alle deludenti prestazioni effettuate nelle prime due gare dell’anno a Melbourne e Shanghai. Il circus si appresta quindi a riaccogliere il giapponese Tsunoda, relegato da RB al ruolo di riserva per questa stagione.