F1, Isack Hadjar in dubbio per Monza: decisione attesa mercoledì

La presenza di Isack Hadjar al volante della Red Bull RB22 nel Gran Premio d’Italia resta ancora da confermare. La scuderia di Milton Keynes ha scelto di non affrettare i tempi e, secondo quanto riportato da PlanetF1, prenderà una decisione definitiva soltanto mercoledì, a ridosso dell’inizio del weekend di Monza.

Il pilota francese è reduce dal forfait nel Gran Premio d’Olanda, al quale non ha potuto partecipare a causa di un infortunio al polso rimediato durante la pausa estiva. Nelle ultime ore, tuttavia, sono emersi segnali incoraggianti: Hadjar ha fatto sapere di essere in rapido recupero e sia il pilota sia la squadra guardano con crescente fiducia alla possibilità di rivederlo in pista a Monza.

Red Bull preferisce comunque attendere gli ultimi controlli prima di concedere il via libera definitivo. L’obiettivo è concedere a Hadjar tutto il tempo necessario per recuperare la piena mobilità del polso e verificare che sia effettivamente in grado di affrontare senza limitazioni un intero fine settimana di gara. Anche il lavoro al simulatore potrebbe contribuire alla valutazione delle sue condizioni fisiche.

Nel frattempo, a Milton Keynes è già pronto il piano alternativo. Qualora Hadjar non dovesse ottenere l’idoneità, Liam Lawson sarebbe nuovamente promosso sulla Red Bull al fianco di Max Verstappen, dopo aver già sostituito il francese a Zandvoort. In questo scenario, Yuki Tsunoda tornerebbe invece a occupare il sedile della Racing Bulls lasciato libero dal neozelandese, ricomponendo di fatto la stessa configurazione vista nell’ultimo appuntamento del Mondiale.

La situazione, dunque, rimane aperta. L’ottimismo per il recupero di Hadjar è cresciuto sensibilmente negli ultimi giorni, ma Red Bull vuole avere garanzie complete prima di affidargli nuovamente la RB22. La risposta definitiva è attesa mercoledì, quando il team dovrà stabilire se il francese sarà realmente pronto per affrontare il Gran Premio d’Italia.