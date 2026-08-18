F1, i precedenti della Ferrari in Olanda. Ultima possibilità per vincere nella “seconda vita” di Zandvoort

La Formula 1 riparte dopo le ferie agostane. Domenica 23 agosto 2026 andrà in scena la trentaseiesima edizione iridata dal Gran Premio d’Olanda, verosimilmente l’ultima di un appuntamento che dopo aver vissuto tra il 1952 e il 1985 è risorto nel 2021. Uscirà, tuttavia, dal calendario nel 2027, poiché l’attuale contratto non è stato rinnovato.

La Ferrari ha avuto un eccellente rapporto con la corsa dei Paesi Bassi, avendola vinta 8 volte. Cionondimeno, ognuna di esse è arrivata nella “vita precedente” a quella attuale. Nell’epoca contemporanea, il Cavallino Rampante non ha mai primeggiato. Anzi, nel XXI secolo ha sempre faticato a salire sul podio di Zandvoort.

I successi, un tempo consueti, sono stati peraltro conseguiti con sei piloti diversi. Nel corso degli anni sono arrivate quattro doppiette e finanche una tripletta, datata 1952. Peraltro, in quell’occasione, l’intero podio fu composto da Ferrari condotte da piloti italiani. Altri tempi, davvero!

FERRARI – I PRECEDENTI

IN OLANDA (35 GP)

8 VITTORIE

2 Alberto Ascari (1952, 1953)

2 Niki Lauda (1974, 1977)

1 Wolfgang Von Trips (1961)

1 Jacky Ickx (1971)

1 Didier Pironi (1982)

1 René Arnoux (1983)

7 POLE POSITION

2 Alberto Ascari (1952, 1953)

2 Niki Lauda (1974, 1975)

1 Phil Hill (1961)

1 Chris Amon (1968)

1 Jacky Ickx (1971)

10 GIRI VELOCI

2 Jacky Ickx (1970, 1971)

2 Niki Lauda (1975, 1977)

2 René Arnoux (1983, 1984)

1 Alberto Ascari (1952)

1 Luigi Villoresi (1953)

1 Clay Regazzoni (1976)

1 Gilles Villeneuve (1979)

26 PODI

1952 A. Ascari (1°), N. Farina (2°), L. Villoresi (3°)

1953 Alberto Ascari (1°), Nino Farina (2°)

1961 Wolfgang Von Trips (1°), Phil Hill (2°)

1962 Phil Hill (3°)

1963 John Surtees (3°)

1964 John Surtees (2°)

1969 Chris Amon (3°)

1970 Jacky Ickx (3°)

1971 Jacky Ickx (1°), Clay Regazzoni (3°)

1974 Niki Lauda (1°), Clay Regazzoni (2°)

1975 Niki Lauda (2°), Clay Regazzoni (3°)

1976 Clay Regazzoni (2°)

1977 Niki Lauda (1°)

1979 Jody Scheckter (2°)

1982 Didier Pironi (1°)

1983 René Arnoux (1°), Patrick Tambay (2°)

2022 Charles Leclerc (3°)

2024 Charles Leclerc (3°)

PILOTI FERRARI 2026

I PRECEDENTI A ZANDVOORT

CHARLES LECLERC

2021 (FERRARI) – 5°

2022 (FERRARI) – 3°

2023 (FERRARI) – Ritirato

2024 (FERRARI) – 3°

2025 (FERRARI) – Ritirato

LEWIS HAMILTON

2021 (MERCEDES) – 2° {Gpv}

2022 (MERCEDES) – 4°

2023 (MERCEDES) – 6°

2024 (MERCEDES) – 8°

2025 (FERRARI) – Ritirato