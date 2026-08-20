F1, GP Olanda 2026. Signori, si ricomincia! E non si vede l’ora di capire come evolverà il Mondiale!

Il Mondiale di Formula 1 riparte dopo un mese di pausa, quello che è trascorso tra il Gran Premio d’Ungheria e l’imminente Gran Premio d’Olanda. Domenica, da Zandvoort, comincia la seconda metà di una stagione affascinante. Difatti, nonostante i valori siano relativamente chiari, si è notato come i rapporti di forza siano dinamici e non statici.

Di certo, la Mercedes ha dimostrato di essere l’auto migliore. Però, indipendentemente da questo fatto, non domina. Infatti Kimi Antonelli comanda la classifica generale, mentre il compagno di squadra George Russell è staccato di ben 59 punti. Il conteggio delle vittorie è poi impietoso, 6-2 per l’italiano. Fosse tennis, il set si sarebbe chiuso in maniera molto netta.

È però un altro contesto, in cui anche altri attori ambiscono a ruoli da protagonisti. Il rivitalizzato Lewis Hamilton è il più vicino ad Antonelli nel Mondiale, seppur distante di 50 lunghezze. Il veterano britannico continua a coltivare (legittimamente) l’ambizione di conquistare un titolo iridato che avrebbe del clamoroso e gli consentirebbe di avanzare la propria candidatura a essere considerato il più grande di sempre.

La Ferrari sinora si è dimostrata la rivale più credibile della Mercedes, però McLaren non demorde. Da potenza egemone del 2025, è scivolata in seconda fila nel 2024. Tuttavia, si sono apprezzati notevoli progressi da parte della vettura. Lando Norris, poi, non ha nessuna intenzione di passare alla storia come un “Campione per caso”. In Ungheria ha vinto e convinto, proseguisse sulla stessa falsariga potrebbe dare fastidio a tutti.

Così come ambisce a dare fastidio Max Verstappen, indiscutibilmente il miglior pilota del lotto, costretto a correre con un’auto che non è all’altezza delle migliori. L’olandese è tuttavia un fuoriclasse e vorrà onorare nel migliore dei modi l’ultima presenza in calendario del Gran Premio di casa. A Zandvoort, dove è prevista anche una Sprint, verificheremo quali saranno i valori di ognuno. Pronti poi a eventuali smentite successive, perché questa è la natura dei rapporti di forza dinamici. Meglio per lo spettacolo.