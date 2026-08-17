F1, GP Olanda 2026: programma, orari, tv, streaming

Da venerdì 21 a domenica 23 agosto la F1 sarà di scena a Zandvoort per il fine settimana del Gran Premio d’Olanda 2026, ossia il dodicesimo round del Mondiale, nonché primo appuntamento successivo alla sosta estiva, protrattasi per quasi un mese dopo il Gran Premio d’Ungheria di fine luglio. Comincia, pertanto, la seconda metà della stagione e si “parte in quarta”, poiché nel weekend è programmata anche una Sprint, che smuoverà la classifica iridata già nella giornata di sabato.

La situazione vede Kimi Antonelli leader della graduatoria assoluta con 219 punti, grazie ai quali è forte di un vantaggio di 50 lunghezze sul ferrarista Lewis Hamilton e 59 sul compagno di squadra George Russell. C’è tuttavia grande curiosità per capire quale sarà la competitività della McLaren, che grazie alle evoluzioni apportate in Ungheria, è salita prepotentemente di livello, consenteno al Campione del Mondo in carica Lando Norris di tornare al successo. Inoltre, cosa combinerà Max Verstappen, impegnato nel GP di casa?

Tutte le sessioni del fine settimana di Zandvoort verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile assistere in chiaro alle qualifiche e alla gara dei Paesi Bassi in differita su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP OLANDA F1 2026

Venerdì 21 agosto

Ore 12:30 – Prove libere – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 16:30 – Qualifica Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 22 agosto

Ore 12:00 Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 16:00 Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 23 agosto

Ore 15:00 Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP OLANDA F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in diretta e in chiaro la Qualifica sprint (ore 16:30 di venerdì), la Sprint Race (ore 12:00 di sabato) e le Qualifiche (16:00 di sabato) di sabato 22.