F1, GP Olanda 2026: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv

Dopo una lunga attesa la Formula Uno si appresta a ripartire per la seconda metà della stagione con il Gran Premio d’Olanda, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026. Tutto pronto a Zandvoort da venerdì 21 a domenica 23 agosto per il quinto e penultimo weekend Sprint dell’anno (l’ultimo si terrà a Singapore), in cui verranno messi in palio un massimo di 34 punti iridati.

Archiviata la pausa estiva, Kimi Antonelli si presenta nei Paesi Bassi da leader del campionato con un vantaggio di 50 punti sul primo inseguitore Lewis Hamilton, 59 sul compagno di squadra George Russell, 81 sull’altro ferrarista Charles Leclerc e 91 sulla McLaren del campione del mondo in carica Lando Norris. Mercedes guida la classifica costruttori con un margine di 72 punti sulla Ferrari.

Tutte le sessioni del weekend di Zandvoort verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno (ad eccezione della qualifica Sprint), Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere in chiaro Sprint Qualifying, Sprint e qualifiche in diretta e la gara neerlandese in differita su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP OLANDA F1 2026

Venerdì 21 agosto

Ore 12.30 Prove libere 1 a Zandvoort (Paesi Bassi) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 16.30 Qualifiche Sprint a Zandvoort (Paesi Bassi) – Diretta tv su TV8, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 22 agosto

Ore 12.00 Sprint a Zandvoort (Paesi Bassi) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 16.00 Qualifiche a Zandvoort (Paesi Bassi) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 23 agosto

Ore 15.00 Gara a Zandvoort (Paesi Bassi) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP OLANDA F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (qualifiche Sprint, Sprint e qualifiche), Sky Sport Uno (tutto tranne la qualifica Sprint), Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: tv8.it (qualifiche Sprint, Sprint e qualifiche), Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara domenica alle 18.00.