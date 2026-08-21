F1, GP Olanda 2026. ‘L’ultimo ballo’ di Zandvoort sarà il giro di boa di una stagione spettacolare

Il Mondiale di F1 riparte dopo la pausa estiva affrontando il Gran Premio d’Olanda, autentico giro di boa della stagione. L’appuntamento di Zandvoort sarà infatti il dodicesimo dei ventitré che compongono il calendario 2026, riveduto e corretto a causa della crisi dello stretto di Hormuz. Ci troviamo tuttavia di fronte a uno dei fine settimana più pregnanti dell’anno.

Avremo un’unica sessione di prove libere prima delle Sprint Qualifying, programmate per le 16:30 odierne. La sessione servirà a determinare la griglia di partenza per la Sprint Race che avrà luogo alle 12:00 di sabato 22. L’evento nederlandese sarà il quinto ad avere una mini-gara al proprio interno, grazie alla quale verranno modificate le classifiche iridate lasciate in eredità dal GP d’Ungheria di luglio.

Fra i piloti Kimi Antonelli comanda con un vantaggio di 50 punti sul ferrarista Lewis Hamilton e di 59 lunghezze sul compagno di squadra George Russell. L’altro pilota Ferrari, Charles Leclerc, è invece quarto a 81 punti di ritardo dal battistrada. Quinta e sesta piazza per chi ambisce a essere protagonista nella seconda parte di stagione, ossia i vincitori degli ultimi cinque Mondiali, Lando Norris e Max Verstappen, ormai rassegnati a non lottare per la corona iridata 2026, ma certamente decisi a vincere quante più gare possibile.

Archiviata la Sprint Race, alle 16:00 di sabato si ricomincerà da capo con una nuova sessione di qualifica, tramite la quale stavolta verrà stabilito lo schieramento di partenza per il Gran Premio vero e proprio, il cui inizio è previsto alle ore 15:00 di domenica 23. Sarà “The Last Dance” per Zandvoort, rinata grazie alla popolarità di Max Verstappen, ma il cui contratto con la F1 non è stato rinnovato oltre il 2026.

Peccato, perché questo autodromo è unico grazie alle curve dotate di banking e a un pubblico molto caloroso, che rende l’evento una vera e propria festa nazionale dei Paesi Bassi. Dunque, non resta che godersi quest’ultimo spettacolo legato al GP d’Olanda, consci come quello relativo al Mondiale corrente durerà, invece, sino a dicembre.