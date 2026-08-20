F1, GP Olanda 2026: gli orari su TV8 da venerdì a domenica

Il Gran Premio di Olanda di F1 avrà luogo domenica 23 agosto. Il dodicesimo atto del Mondiale 2026 inizierà alle ore 15:00 italiane. Sarà però un weekend lungo, poiché in questo 2026 è prevista anche una Sprint, che avrà luogo alle ore 12:00 del nostro Paese di sabato 22 agosto.

Si correrà a Zandvoort, autodromo che si ritrova al passo d’addio dal Circus. L’appuntamento dei Paesi Bassi, rinato nel 2021 dopo sette lustri di oblio, non è infatti stato confermato per il futuro. La Formula 1 preferisce volgersi ad altri lidi, nonostante l’enorme entusiasmo del pubblico olandese. Tuttavia, questo evento vive di fatto sulla popolarità di Max Verstappen.

Il tracciato di Zandvoort è situato a 25 km da Amsterdam ed è edificato sulla costa del Mare del Nord. Un tempo era un contesto molto ostico, la sabbia delle spiagge limitrofe rendeva l’aderenza precaria. Il problema è stato ridotto, per non dire risolto grazie alle moderne tecnologie, che hanno consentito di far rinascere un appuntamento defunto, previa ristrutturazione radicale dell’autodromo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Olanda 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA TV8 GP OLANDA F1 2026

Venerdì 21 agosto

Ore 16:30, Qualifica Sprint (Diretta)

Sabato 22 agosto

Ore 12:00, SPRINT (Diretta)

Ore 16:00, Qualifiche Gran Premio (Diretta)

Domenica 23 agosto

Ore 18:00, GRAN PREMIO (Differita)

GP OLANDA F1 2026 IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 21 agosto (orari italiani)

Ore 12:30-13:30, Prove libere

Ore 16:30-17:15, Qualifica Sprint

Sabato 22 agosto (orari italiani)

Ore 12:00, SPRINT

Ore 16:00-17:00, Qualifiche GP

Domenica 23 agosto (orari italiani)

Ore 15:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP OLANDA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita del Gran Premio, che sarà proposto in differita. Viceversa, TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in diretta Qualifiche Sprint (venerdì), la Sprint Race e le Qualifiche del GP (sabato).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.