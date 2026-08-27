F1, GP Italia 2026. Ferrari con livrea speciale a Monza. L’omaggio a Michael Schumacher

La Ferrari correrà il Gran Premio d’Italia 2026 con una livrea speciale atta a omaggiare Michael Schumacher. D’altronde siamo in prossimità di una doppia ricorrenza legata al fuoriclasse tedesco e al Cavallino Rampante, che hanno scritto assieme tante pagine della storia della Formula Uno.

Innanzitutto ricorre il trentennale del successo conquistato da Schumi l’8 settembre 1996, il terzo della stagione, ma il primo a Monza in Rosso. Un’affermazione che riportò la Scuderia di Maranello sul gradino più alto del podio del Gran Premio di casa dopo ben otto anni e risarcì i tifosi dalla cocente delusione di dodici mesi prima, quando una doppietta oramai sicura sfumò in maniera surreale.

Inoltre, in questo 2026 casca il ventennale del trionfo del 10 settembre 2006, il settantunesimo di Schumacher con la Ferrari, ma l’ultimo dei cinque conquistati in Brianza. Una vittoria particolarmente emozionante, poiché permise al teutonico di abbattere il distacco da Fernando Alonso nel Mondiale, riaprendo una contesa che appariva chiusa, anche a causa dell’anacronistico sistema di punteggio dell’epoca.

Curiosamente, sia nel 1996 che nel 2006, Schumacher ebbe come avversario principale per il successo rispettivamente il pilota che lo aveva preceduto sulla Ferrari (Jean Alesi) e quello che lo avrebbe sostituito (Kimi Räikkönen). Nel mezzo altre tre affermazioni. Quella del 1998 che, come quella del 2006, rimise in discussione una rincorsa al titolo apparentemente chiusa. Quella del 2000, particolarmente significativa poiché pose fine a un periodo negativo e permise a Schumi di eguagliare Ayrton Senna. Quella del 2003, che regalò l’abbrivio decisivo per la conquista di quell’Iride.

La livrea speciale portata in gara da Lewis Hamilton e Charles Leclerc sarà solo una delle tante iniziative che, durante il Gran Premio d’Italia 2026, fungeranno da tributo al sette volte Campione del Mondo, oggi cinquantasettenne, ma che vive nel riserbo assoluto dopo le drammatiche conseguenze accusate nel tremendo incidente di sci in cui incappò a Meribel, il 29 dicembre 2013.