F1: Cadillac, arriva un nuovo team principal per la seconda parte del Mondiale

Il polacco Marcin Budkowski è nuovo team principal della Cadillac in F1. A ufficializzarlo è stata la stessa americana precisando che il manager esteuropeo sarà attivo già dai prossimi giorni, in vista della seconda parte del Mondiale 2026.

Budkowski sostituisce Graeme Lowdon, per il quale la stessa Cadillac ha speso parole d’elogio, essendo stato lui uno degli iniziatori del progetto per l’approdo nel circus motoristico più ambito e prestigioso al mondo: “Siamo grati a Graeme Lowdon per la sua leadership e per il ruolo che ha svolto nella creazione del Cadillac Formula 1 Team fin dalle sue fondamenta: il suo lavoro ha contribuito a gettare solide basi nella nostra fase di sviluppo e lo ringraziamo per il suo impegno e gli auguriamo il meglio”.

Queste invece le parole di Budkowski: “Il Cadillac Formula 1 Team ha basi e ambizioni straordinarie, questa è una fase di enormi opportunità per la squadra, definita da un obiettivo chiaro: massimizzare lo sviluppo della vettura entro i limiti del budget e attivare ogni funzione del team per competere. Ciò significa costruire un’organizzazione d’élite con una mentalità vincente: determinata, tenace di fronte alle difficoltà, ossessionata dai dettagli e dai processi, e capace di eseguire con precisione il giorno della gara. Il mio obiettivo sarà quello di allineare le persone, gli strumenti e il flusso di informazioni in modo che le decisioni giuste vengano prese rapidamente e le prestazioni della vettura migliorino a ogni gara. È un privilegio guidare gli sforzi in pista del Cadillac Formula 1 Team, a partire da Zandvoort il prossimo fine settimana”.

Chi è Marcin Budkowski? Dirigente e tecnico di grande esperienza ha iniziato il suo percorso in F1 nel 2001 ricoprendo il ruolo di aerodinamico per il team Prost. Dal 2002 al 2007 invece la militanza in Ferrari con un upgrade lavorativo: responsabile delle attività nella galleria del vento. Dal 2008 il cambio di casacca, l’approdo in McLaren da responsabile del progetto per lo sviluppo aerodinamico: posizione che otterrà e che lo vedrà coinvolto sino al 2014, quando poi deciderà di accasarsi alla FIA ricoprendo la carica di coordinatore tecnico e sportivo della Formula 1.

Una vita sempre nel paddock: per lui una militanza recente (dal 2017 al 2022) anche in Renault e Alpine sino a strutturarsi come Executive Director del team. Poi l’abbandono alle scuderie, quando nel 2023 cambia punto di vista: sempre vicino ai box ma da opinionista tecnico per la tv polacca.