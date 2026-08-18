F1, Alex Albon prolunga la sua avventura in Williams: ufficiale l’accordo per il 2027

La Williams ha annunciato di aver prolungato il contratto di Alex Albon per almeno un’altra stagione, confermandolo nella line-up titolare anche per il Mondiale di Formula Uno 2027. Prosegue dunque la collaborazione tra la storica scuderia di Grove ed il pilota thailandese, cominciata nel 2022 e che si protrarrà per il sesto anno consecutivo dopo aver già superato quota 100 Gran Premi.

A suon di prestazioni e risultati Albon era diventato uno dei pilastri del team inglese, contribuendo anche al ritorno nella top5 del campionato costruttori in occasione della scorsa stagione, mentre quest’anno il trentenne nativo di Londra sta pagando dazio nel confronto diretto con il vicino di box Carlos Sainz dovendo inoltre fare i conti con la scarsa competitività della FW48 motorizzata Mercedes.

“Da quando sono entrato a far parte della Williams nel 2022, è difficile descrivere a parole la trasformazione che ha vissuto questa squadra. Un anno complicato non racconta il quadro completo e mi dà ancora più motivazione per continuare a costruire e spingere insieme alla squadra e ai nostri tifosi per raggiungere grandi traguardi. La nostra storia non è ancora finita, quindi ora sono completamente concentrato sul fare tutto ciò che serve per riportarci nelle posizioni che ci competono“, il commento di Albon.

Così il team principal James Vowles: “Sono molto felice che Alex e Williams possano continuare insieme questo straordinario viaggio. Alex è stato uno dei leader di questo progetto di trasformazione fin dal primo giorno e abbiamo ancora molto lavoro da completare e obiettivi che siamo determinati a raggiungere. Alex è uno dei migliori piloti sulla griglia e conosce meglio di chiunque altro gli enormi progressi che abbiamo compiuto negli ultimi anni. Il suo rinnovo dimostra quanto entrambi crediamo nella direzione verso cui stiamo andando“.