Evgeniia Chikunova si prende il titolo europeo nei 200 rana con il nuovo record dei Campionati

Era la grande favorita della vigilia e non ha deluso le aspettative Evgeniia Chikunova. La russa (atleta neutrale in questa manifestazione) è riuscita ad imporsi nella finale dei 200 rana femminili agli Europei di nuoto 2026 di Parigi, conquistando il primo titolo continentale al termine di una gara decisa nell’ultima vasca. Crono finale di 2’29″32 per la classe 2004 che vale il nuovo record dei Campionati.

La primatista mondiale ha gestito la situazione nelle prime tre vasche, controllando a vista l’azione di Angharad Evans, decisamente propositiva nella prima metà dell’ultimo atto. La russa ha pian piano ricucito il gap dalla britannica e nell’ultima vasca ha dato lo strappo decisivo che le è valso il titolo Europeo. Ci ha provato fino in fondo Angharad Evans con dei passaggi molto forti ma nel finale la campionessa dei 100 ha dovuto cedere alla sua avversaria.

Crono di 2’21″21 per la britannica che conquista un meritato argento. Sale sul gradino più basso del podio l’irlandese Mona Mc Sharry che bissa il bronzo dei 100 nuotando in 2’22″43. Quarta l’olandese Tes Schouten (2’22″67) mentre è quinta la tedesca Anna Elendt (2’23″81). Più lontana la lituana Kotryna Teterevkova (2’23″92) davanti a Alina Zmushka, settima in 2’25″24 e Ellie Mc Cartney, ultima in 2’26″93.