Europei volley femminile 2026: quando gioca l’Italia? Orari, avversarie, dove vederla in tv e streaming

L’Italia vuole essere assoluta protagonista agli Europei 2026 di volley femminile, che si disputeranno dal 21 agosto al 6 settembre in ben quattro Paesi diversi: la Turchia ospiterà un girone, quattro ottavi di finale, due quarti di finale, semifinali e finali a Istanbul; la Cechia sarà il teatro di un girone, quattro ottavi e due quarti in quel di Brno; un raggruppamento sarà protagonista a Göteborg (Svezia) e un altro terrà banco a Baku (Azerbaijan). Si tratta dell’appuntamento più importante della stagione e avrà un’importanza doppia, visto che verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Le Campionesse del Mondo disputeranno la prima fase a Göteborg e sono attese da cinque partite, di cui un paio impegnative e tre molto semplici: la Svezia padrona di casa potrà contare sul talento della fenomenale Isabelle Haak e la Francia è in enorme ascesa come ha dimostrato durante l’ultima rassegna iridata, mentre Croazia, Slovacchia e Montenegro sono ampiamente inferiori a livello tecnico. Le ragazze del CT Julio Velasco si presenteranno all’appuntamento per completare la Tripla Corona, dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e aver vinto i Mondiali 2025.

Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 esordiranno venerdì 21 agosto (ore 16.00) contro la Croazia, incroceranno il Montenegro nella giornata di sabato 22 agosto (ore 15.00) e sfideranno la Svezia nel pomeriggio di domenica 23 agosto (ore 18.00). Il confronto con la Slovacchia è in programma martedì 25 agosto (ore 16.00), mentre il testa a testa con la Francia andrà in scena mercoledì 26 agosto (ore 16.00).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia agli Europei 2026 di volley femminile. Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai e Sky, prevista una selezione degli altri incontri su Rai e Sky; tutti i match potranno essere seguiti in diretta streaming su Euro Volley Tv. Gli orari sono italiani (a Istanbul sono un’ora avanti rispetto a noi, a Baku sono due ore avanti).

CALENDARIO ITALIA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2026

Venerdì 21 agosto

16.00 Croazia vs Italia (a Goteborg)

Sabato 22 agosto

15.00 Italia vs Montenegro (a Goteborg)

Domenica 23 agosto

18.00 Svezia vs Italia (a Goteborg)

Martedì 25 agosto

16.00 Italia vs Slovacchia (a Goteborg)

Mercoledì 26 agosto

16.00 Francia vs Italia (a Goteborg)

Domenica 30 agosto o Lunedì 31 agosto

Eventuale Ottavo di finale a Brno, in orari da definire

Mercoledì 2 settembre

Eventuale Quarto di finale a Brno, in orari da definire

Sabato 5 settembre

Eventuale Semifinale a Istanbul, in orari da definire

Domenica 6 settembre

Eventuale Finale a Istanbul, in orari da definire

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai e Sky per tutte le partite dell’Italia e una selezione degli altri incontri (semifinali e finali garantite).

Diretta streaming: Rai Play, Sky e NOW per tutte le partite dell’Italia e una selezione degli altri incontri; Euro Volley Tv per tutti gli incontri.

Diretta testuale: OA Sport per tutte le partite dell’Italia e le fasi finali.