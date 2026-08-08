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Europei tuffi grandi altezze 2026 oggi in tv: orari 8 agosto, streaming, italiani in gara
Oggi, sabato 8 agosto, termina la competizione degli Europei di tuffi dalle grandi altezze. Sarà grande spettacolo per gli appassionati di questa disciplina, potendo assistere a delle evoluzioni spettacolari da parte dei rappresentanti del rischio, tuffandosi a 20 metri d’altezza.
LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE ALLE 13.30 E ALLE 16.00
L’Italia si presenta al via, tra gli uomini, con Davide Baraldi e Andrea Barnabà, entrambi allenati da Nicole Belsasso a Roma. Baraldi, venticinquenne comasco della Canottieri Milano, e Barnabà, ventiduenne della Triestina Nuoto, arrivano all’appuntamento francese con l’obiettivo di inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice, raccogliendo l’eredità della tradizione azzurra inaugurata da Alessandro De Rose nelle precedenti rassegne continentali.
Al femminile, il Bel Paese si affida a Elisa Cosetti, unica rappresentante della spedizione azzurra. La ventiquattrenne della Triestina Nuoto, allenata a Roma da Nicole Belsasso, arriva all’appuntamento con credenziali importanti e con la sensazione di aver raggiunto una maturità agonistica che può consentirle di giocarsi un piazzamento di assoluto prestigio.
La seconda e ultima giornata degli Europei 2026 dei tuffi dalle grandi altezze, in programma oggi (sabato 8 agosto, godrà della copertura televisiva offerta dalla Rai (Rai 2 HD, RaiSport HD) e da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Max); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW, European Aquatics Tv. OA Sport vi offrirà piena copertura con le sue dirette live testuali.
EUROPEI TUFFI GRANDI ALTEZZE 2026 OGGI
Sabato 8 agosto
13:30 Tuffi grandi altezze, gara femminile (round 3-4) – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).
16:00 Tuffi grandi altezze, gara maschile (round 3-4) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).
AZZURRI IN GARA
Sabato 8 agosto
13:30 Tuffi grandi altezze, gara femminile (round 3-4) – Elisa Cosetti
16:00 Tuffi grandi altezze, gara maschile (round 3-4) – Andrea Barnabà, Davide Baraldi
PROGRAMMA EUROPEI TUFFI GRANDI ALTEZZE 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: RaiSport HD (gara femminile), Rai 2 HD (gara maschile), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)
Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, European Aquatics Tv
Diretta testuale: OA Sport