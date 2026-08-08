Europei nuoto di fondo 2026 oggi in tv: orari sabato 8 agosto, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 8 agosto, andrà in scena l’ultima giornata di gare della rassegna continentale del nuoto di fondo a Parigi. Nelle acque della Senna si assisterà a un day-4 particolarmente intenso, con la staffetta mista che farà calare il sipario.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO DI FONDO DALLE 10.00

Italia e Germania si contenderanno il successo finale nel medagliere della rassegna iridata di nuoto in acque libere. Gli azzurri hanno conquistato finora 2 ori e 4 bronzi, mentre i tedeschi guidano la classifica con 3 ori e un bronzo.

Nella 4×1500 metri mista, la Nazionale schiererà Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri. La Germania risponderà con Julia Ackermann, Isabel Gose, Oliver Klemet e Florian Wellbrock, vincitore delle 5 e 10 km individuali.

Tra le possibili protagoniste c’è anche l’Ungheria, con Bettina Fabian, Viktoria Mihalyvari Farkas, Kristof Rasovszky e David Betlehem. Da tenere d’occhio, infine, la Francia padrona di casa, composta da Lou-Ann Gaudaire, Ines Delacroix, Marc-Antoine Olivier e Sacha Velly.

L’ultima giornata degli Europei 2026 di nuoto di fondo, in programma quest’oggi a Parigi, sarà trasmessa in diretta tv da Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Max (206); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali di entrambe le gare.

EUROPEI NUOTO DI FONDO 2026 OGGI

Sabato 8 agosto

10:00 staffetta mista – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

AZZURRI IN GARA

Sabato 8 agosto

10:00 staffetta mista – Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO DI FONDO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW ed European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport