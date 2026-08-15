Nuoto
Europei nuoto 2026 oggi: orari 15 agosto, tv, streaming, calendario italiani in gara
Oggi, sabato 15 agosto, andrà in scena la penultima giornata di gare agli Europei 2026 di nuoto a Parigi. Al Centre Aquatique Olympique, day-6 in cui le emozioni non mancheranno e in casa Italia si vorrà recitare un ruolo da protagonista, andando ad aggiornare il proprio medagliere.
Il tutto avrà inizio, come al solito, dalle batterie dell 09:30. Saranno i velocisti puri a dare il via alle danze nei 50 stile libero. Lorenzo Ballarati, Leonardo Deplano e Giovanni Guatti saranno chiamati a una prova di carattere per centrare l’ingresso in semifinale. Lo stesso discorso è valido nei 200 farfalla femminili, con Giada Alzetta, Paola Borrelli e Anita Gastaldi al via.
A seguire ci saranno i 100 dorso con Thomas Ceccon Daniele Del Signore, Michele Lamberti e Francesco Lazzari chiamati a dare un segnale in ottica qualificazione. Lo stesso discorso si può fare per le heat dei 50 rana femminili con Lisa Angiolini, Anita Bottazzo e Benedetta Pilato. A completare il programma mattutino le batterie dei 200 misti con Alberto Razzetti e Jacopo Barbotti e la staffetta 4×200 sl mista.
Nella sessione serale, spazio a Razzetti nella finale dei 200 farfalla, Sara Curtis in quella dei 50 stile libero, Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi nei 50 rana, Gastaldi nei 200 misti e Luca De Tullio nei 1500 sl.
Gli Europei di nuoto di Parigi godranno di una grande copertura televisiva. Sarà possibile seguirli sui canali della Rai (Rai 2 HD, RaiSport HD), nonché su quelli di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Ci sarà anche la trasmissione in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrire le quotidiane DIRETTE LIVE testuali.
EUROPEI NUOTO 2026 OGGI
Sabato 15 agosto
Sessione mattutina
9.30 Batterie 50m stile libero uomini
9.48 Batterie 200m farfalla donne
10.01 Batterie 100m dorso uomini
10.24 Batterie 50m rana donne
10.36 Batterie 200m misti uomini
10.57 Batterie staffetta 4x200m stile libero mista
Sessione serale
18.30 Finale 200m farfalla uomini
18.37 Finale 50m stile libero donne
18.42 Finale 50m rana uomini
18.47 Finale 200m misti donne
18.54 Semifinali 50m stile libero uomini
19.01 Semifinali 50m rana donne
19.20 Finale 1500m stile libero uomini
19.52 Semifinali 200m farfalla donne
20.02 Semifinali 200m misti uomini
20.12 Finale 100m dorso donne
20.18 Semifinali 100m dorso uomini
20.47 Finale staffetta 4x200m stile libero mista
AZZURRI IN GARA
Sabato 15 agosto
Sessione mattutina
9.30 Batterie 50m stile libero uomini — Lorenzo Ballarati, Leonardo Deplano, Giovanni Guatti
9.48 Batterie 200m farfalla donne — Giada Alzetta, Paola Borrelli, Anita Gastaldi
10.01 Batterie 100m dorso uomini — Thomas Ceccon, Daniele Del Signore, Michele Lamberti, Francesco Lazzari
10.24 Batterie 50m rana donne — Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Benedetta Pilato
10.36 Batterie 200m misti uomini — Jacopo Barbotti, Alberto Razzetti
10.57 Batterie staffetta 4x200m stile libero mista — Italia
Sessione serale
18.30 Finale 200m farfalla uomini — Alberto Razzetti
18.37 Finale 50m stile libero donne — Sara Curtis
18.42 Finale 50m rana uomini — Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi
18.47 Finale 200m misti donne — Anita Gastaldi
18.54 Semifinali 50m stile libero uomini
19.01 Semifinali 50m rana donne
19.20 Finale 1500m stile libero uomini — Luca De Tullio
19.52 Semifinali 200m farfalla donne
20.02 Semifinali 200m misti uomini
20.12 Finale 100m dorso donne
20.18 Semifinali 100m dorso uomini
20.47 Finale staffetta 4x200m stile libero mista
PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD 9.30-11.30, Rai 2 HD 18.30-20.30, Sky Sport Uno (201) 18.45-21.45, Sky Sport Max (206) 9.30-11.45 e 18.30-21.45.
Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV.
Diretta testuale: OA Sport.