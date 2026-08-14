Europei nuoto 2026 oggi in tv: orari 14 agosto, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 14 agosto, andrà in scena la quarta giornata di gare agli Europei 2026 di nuoto a Parigi. Al Centre Aquatique Olympique, day-4 in cui le emozioni non mancheranno e in casa Italia si vorrà recitare un ruolo da protagonista, andando ad aggiornare il proprio medagliere.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

Il programma prenderà il via dalle 09:30 con le batterie dei 50 stile libero femminili. Tornerà in vasca Sara Curtis, reduce dalle forti emozioni del primo oro continentale in carriera, nei 50 dorso, condito dal record del mondo, il secondo dopo quello ottenuto in semifinale nella medesima distanza. Con la piemontese ci saranno Elena Capretta, Silvia Di Pietro ed Emma Virginia Menicucci.

A seguire le heat dei 50 rana uomini con Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo e Ludovico Blu Art Viberti, i 100 dorso donne con Federica Toma e Costanza Cocconcelli e i 200 fardalla uomini con Alberto Razzetti, Federico Burdisso e Andrea Camozzi. A completare il programma mattutino ci saranno i 200 misti donne con Anita Gastaldi, Anna Pirovano, la staffetta mista a stile libero e i 1500 stile libero uomini con Luca De Tullio e Matteo Diodato. Negli atti conclusivi, fari puntati su Carlos D’Ambrosio nei 200 sl, Thomas Ceccon nei 50 dorso e Simona Quadarella nei 1500 sl.

Le gare degli Europei 2026 di nuoto in corsia saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale.

EUROPEI NUOTO 2026 OGGI

Venerdì 14 agosto

Sessione mattutina

09:30 — Donne, 50 m stile libero — Batterie (6)

09:44 — Uomini, 50 m rana — Batterie (7)

10:01 — Donne, 100 m dorso — Batterie (5)

10:18 — Uomini, 200 m farfalla — Batterie (4)

10:34 — Donne, 200 m misti individuali — Batterie (3)

10:47 — Staffetta mista 4×100 m stile libero — Batterie (2)

11:00 — Uomini, 1500 m stile libero — Batterie (3)

Sessione serale

18:30 — Donne, 100 m farfalla — Finale

18:36 — Uomini, 200 m stile libero — Finale

18:43 — Donne, 200 m rana — Finale

18:50 — Donne, 100 m dorso — Semifinali

18:59 — Uomini, 50 m rana — Semifinali

19:18 — Donne, 50 m stile libero — Semifinali

19:25 — Uomini, 200 m farfalla — Semifinali

19:35 — Donne, 200 m misti individuali — Semifinali

19:51 — Uomini, 50 m dorso — Finale

19:56 — Donne, 1500 m stile libero — Finale

20:16 — Staffetta mista 4×100 m stile libero — Finale

AZZURRI IN GARA

Venerdì 14 agosto

Sessione mattutina

09:30 — Donne, 50 m stile libero — Batterie (6) – Sara Curtis, Elena Capretta, Silvia Di Pietro, Emma Virginia Menicucci

09:44 — Uomini, 50 m rana — Batterie (7) – Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo, Ludovico Blu Art Viberti

10:01 — Donne, 100 m dorso — Batterie (5) – Federica Toma, Costanza Cocconcelli

10:18 — Uomini, 200 m farfalla — Batterie (4) – Alberto Razzetti, Federico Burdisso, Andrea Camozzi

10:34 — Donne, 200 m misti individuali — Batterie (3) – Anita Gastaldi, Anna Pirovano

10:47 — Staffetta mista 4×100 m stile libero — Batterie (2) – Italia

11:00 — Uomini, 1500 m stile libero — Batterie (3) – Luca De Tullio, Matteo Diodato

Sessione serale

18:30 — Donne, 100 m farfalla — Finale

18:36 — Uomini, 200 m stile libero — Finale – Carlos D’Ambrosio

18:43 — Donne, 200 m rana — Finale

18:50 — Donne, 100 m dorso — Semifinali

18:59 — Uomini, 50 m rana — Semifinali

19:18 — Donne, 50 m stile libero — Semifinali

19:25 — Uomini, 200 m farfalla — Semifinali

19:35 — Donne, 200 m misti individuali — Semifinali

19:51 — Uomini, 50 m dorso — Finale – Thomas Ceccon

19:56 — Donne, 1500 m stile libero — Finale – Simona Quadarella

20:16 — Staffetta mista 4×100 m stile libero — Finale

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV.

Diretta testuale: OA Sport.