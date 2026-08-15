Nuoto
Europei nuoto 2026, il programma di domani (16 agosto): orari, tv, streaming, azzurri in gara
Veleggiano verso la conclusione gli Europei senior 2026 degli sport acquatici: domani, domenica 16 agosto, si terrà la settima ed ultima giornata di gare riservata totalmente al nuoto in corsia. A Parigi, in Francia, la sessione mattutina partirà alle ore 9.30, mentre la sessione pomeridiana scatterà alle ore 18.30.
Nelle batterie del mattino andranno in scena quattro specialità, con un totale di quattordici italiani in vasca, dei quali sei impegnati nelle prove individuali più due quartetti all’opera nelle staffette, mentre nel pomeriggio ci sarà spazio per l’assegnazioni di medaglie e titoli nelle ultime nove finali.
Le gare degli Europei senior 2026 di nuoto in corsia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD (9.30-11.15), Rai 2 HD (18.30-20.30), Sky Sport Uno (18.30-21.30), Sky Sport Max (9.30-11.30 e 18.30-21.25), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale.
CALENDARIO EUROPEI NUOTO 2026
Domenica 16 agosto
Sessione mattutina
9.30 NUOTO Batterie 400m stile libero donne – Simona Quadarella, Bianca Nannucci
9.55 NUOTO Batterie 400m stile libero uomini – Luca De Tullio, Marco De Tullio, Davide Marchello, Alessandro Ragaini
10.36 NUOTO Batterie staffetta 4x100m misti donne – Italia
10.49 NUOTO Batterie staffetta 4x100m misti uomini – Italia
Sessione pomeridiana
18.30 NUOTO Finale 50m stile libero uomini
18.35 NUOTO Finale 50m rana donne
18.40 NUOTO Finale 200m misti uomini
18.47 NUOTO Finale 200m farfalla donne
19.06 NUOTO Finale 100m dorso uomini
19.12 NUOTO Finale 400m stile libero donne
19.21 NUOTO Finale 400m stile libero uomini
20.02 NUOTO Finale staffetta 4x100m misti donne
20.11 NUOTO Finale staffetta 4x100m misti uomini
PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD 9.30-11.15, Rai 2 HD 18.30-20.30, Sky Sport Uno (201) 18.30-21.30, Sky Sport Max (206) 9.30-11.30 e 18.30-21.25.
Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV.
Diretta testuale: OA Sport.