Nuoto
Europei nuoto 2026, il programma di domani (martedì 11 agosto): orari, tv, streaming, azzurri in gara
Proseguono gli Europei senior 2026 degli sport acquatici: domani, martedì 11 agosto, si terrà la seconda giornata di gare riservata al nuoto in corsia. A Parigi, in Francia, la sessione mattutina scatterà alle ore 9.30, mentre la sessione serale partirà alle ore 18.30.
Nelle batterie del mattino andranno in scena 6 specialità, con un totale di 20 italiani in vasca, dei quali 16 impegnati nelle prove individuali più un quartetto all’opera in staffetta. Nel pomeriggio spazio a 4 semifinali ed all’assegnazioni dei titoli in 6 finali.
Le gare degli Europei senior 2026 di nuoto in corsia saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale.
CALENDARIO EUROPEI NUOTO 2026
Martedì 11 agosto
Sessione mattutina
9.30 NUOTO Batterie 50m farfalla donne – Elena Capretta, Costanza Cocconcelli, Silvia Di Pietro
9.44 NUOTO Batterie 100m stile libero uomini – Lorenzo Ballarati, Carlos D’Ambrosio, Manuel Frigo, Alessandro Miressi
10.12 NUOTO Batterie 100m rana donne – Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Chiara Della Corte, Benedetta Pilato
10.28 NUOTO Batterie 200m dorso uomini – Thomas Ceccon, Daniele Del Signore
10.45 NUOTO Batterie staffetta 4x100m misti mista – Italia
11.04 NUOTO Batterie 800m stile libero uomini – Luca De Tullio, Matteo Diodato, Davide Marchello
Sessione serale
18.30 NUOTO Finale 200m dorso donne
18.37 NUOTO Finale 50m farfalla uomini
18.42 NUOTO Finale 100m stile libero donne
18.48 NUOTO Finale 100m rana uomini
18.54 NUOTO Semifinali 100m rana donne
19.03 NUOTO Semifinali 200m dorso uomini
19.25 NUOTO Semifinali 50m farfalla donne
19.32 NUOTO Semifinali 100m stile libero uomini
19.53 NUOTO Finale 800m stile libero donne
20.06 NUOTO Finale staffetta 4x100m misti mista
PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)
Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV
Diretta testuale: OA Sport