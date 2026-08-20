Swim Zone
Europei da urlo per l’Italia! Rubaudo: il futuro di Paltrinieri e il dopo Antonelli
Europei di nuoto in acque libere 2026 da incorniciare per l’Italia sulla Senna! La Nazionale azzurra lascia Parigi con un bottino ricchissimo e tante indicazioni importanti verso il futuro: due ori firmati da Ginevra Taddeucci, quattro bronzi individuali e l’argento della 4×1500 mista, seconda alle spalle della Germania.
A Swim Zone facciamo il bilancio della rassegna continentale insieme a Stefano Rubaudo, Commissario Tecnico della Nazionale italiana di nuoto in acque libere, che racconta anche i retroscena delle giornate parigine.
Spazio naturalmente alla grande protagonista Ginevra Taddeucci, capace di conquistare due titoli europei e anche il bronzo nella 3 km Knockout Sprint, ma anche alle medaglie di Gregorio Paltrinieri nei 5 km, Barbara Pozzobon nei 5 km e Marcello Guidi Caponi nei 10 km, oltre all’argento conquistato dall’Italia nella staffetta mista.
Ma lo sguardo è già rivolto al futuro. Rubaudo affronta anche uno dei temi più importanti per il movimento azzurro: l’addio di Fabrizio Antonelli al gruppo di Ostia, che comprende anche Paltrinieri, con il tecnico pronto a proseguire la propria carriera in Cina. Chi prenderà il suo posto? Come cambierà la preparazione del gruppo azzurro?
Un approfondimento sul presente e sul futuro del fondo italiano, con l’obiettivo Los Angeles 2028 sullo sfondo e la necessità di costruire già oggi il percorso delle prossime stagioni.
Conducono Alessia Polieri ed Enrico Spada.
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