Europei atletica 2026: tutti gli italiani in gara minuto per minuto lunedì 10 agosto. Orari esatti e streaming: ci sono Furlani, Fabbri, Dosso e tanti big

Gli Europei 2026 di atletica si apriranno lunedì 10 agosto e ben 31 italiani saranno protagonisti nella prima giornata della rassegna continentale, durante la quale verranno messi in palio ben cinque titoli. Grande attesa per Leonardo Fabbri, che si presenterà da grande favorito nel getto del peso: il numero 1 del mondo e detentore della world lead stagionale (22.74 metri a Eugene) incomincerà la propria avventura nelle qualificazioni del mattino e poi in serata andrà a caccia della medaglia d’oro, cercando di ribadire il trionfo conseguito due anni fa a Roma. Il toscano sarà affiancato in pedana da Zane Weir e Nick Ponzio, entrambi con il potenziale per puntare a un alloro: il podio della gara di getto del peso potrebbe trasformarsi anche in un’apoteosi tricolore…

L’obiettivo di Riccardo Ferrara sarà quello di provare a meritarsi l’approdo all’atto conclusivo e di fare esperienza in un contesto di spessore. Zaynab Dosso è stata esentata dalle batterie dei 100 metri perché tra le migliori dodici della Road to Birmingham (a differenza di Gloria Hooper, in pista già durante la mattinata) e così la primatista italiana sarà protagonista direttamente in serata: prima la finale e poi l’atto conclusivo, sperando di meritarsi una medaglia dopo il bronzo di due anni fa e dopo essersi laureata Campionessa del Mondo sui 60 metri indoor. Da seguire anche la 4×400 mista (finale diretta) e i 5000 metri con Francesco Guerra, Konjoneh Maggi, Sebastiano Parolini. In palio anche il titolo del getto del peso femminile (Anna Musci e Sara Verteramo proveranno a superare il taglio).

Grandissima attesa per Mattia Furlani, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo alle ore 12.30 insieme a Francesco Inzoli: norma di qualifica fissata a 8.15, il Campione del Mondo sembra essersi lasciato alle spalle l’infortunio e proverà a distinguersi, alla pari del giovane milanese, reduce da un tonico 8.27 a Firenze. Turno preliminari anche per Dariya Derkach ed Erika Saraceni (salto triplo, norma a 14.15, entrambe sono tra le pretendenti alle medaglie), Sara Fantini nel lancio del martello (sarà chiamata a difendere il titolo), affiancata in pedana da Rachele Mori. Grande curiosità per Francesco Pernici (primatista italiano), Catalin Tecuceanu (bronzo in carica) e Giovanni Lazzaro nelle batterie degli 800 metri.

Batterie dei 100 ostacoli per Celeste Polzonetti, Giada Carmassi ed Elena Carraro, primo turno anche per Lorenzo Benati (400 metri), Rebecca Sartori (400 ostacoli), Giorgio Olivieri (lancio del martello), Gaia Colli (3000 siepi).

ITALIANI IN GARA EUROPEI ATLETICA 10 AGOSTO

Lunedì 10 agosto

11.35 Getto del peso (femminile), qualificazioni: Anna Musci, Sara Verteramo

11.40 Lancio del martello (maschile), qualificazioni: Giorgio Olivieri

11.45 800 metri (maschile), batterie: Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici, Catalin Tecuceanu

12.25 100 metri (femminile), batterie: Gloria Hooper

12.30 Salto in lungo (maschile), qualificazioni: Mattia Furlani, Francesco Inzoli

12.55 400 metri (maschile), batterie: Lorenzo Benati

13.35 400 ostacoli (femminile), batterie: Rebecca Sartori

13.40 Getto del peso (maschile), qualificazioni: Leonardo Fabbri, Zane Weir, Ricardo Ferrara, Nick Ponzio

20.03 Getto del peso (femminile), finale: eventuali Anna Musci, Sara Verteramo

20.10 Lancio del martello (femminile), qualificazioni: Sara Fantini, Rachele Mori

20.35 100 ostacoli, batterie: Giada Carmassi, Elena Carraro, Celeste Polzonetti

20.55 Salto triplo (femminile), qualificazioni: Darya Derkach, Erika Saraceni

21.10 100 metri (femminile), semifinali: Zaynab Dosso, eventuale Gloria Hooper

21.33 Getto del peso (maschile), finale: eventuali Leonardo Fabbri, Nick Ponzio, Zane Weir, Riccardo Ferrara

21.40 5000 metri (maschile), finale: Francesco Guerra, Konjoneh Maggi, Sebastiano Parolini

22.00 3000 siepi (femminile), batterie: Beatrice Colli

22.40 4×400 (mista), finale: Italia (formazione da definire)

22.50 100 metri (femminile), finale: eventuali Zaynab Dosso, Gloria Hooper

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 11.30 alle ore 13.00, dalle ore 20.05 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino alla conclusione; RaiSportHD dalle ore 13.00 alle ore 14.30, dalle ore 20.30 alle ore 21.00; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.