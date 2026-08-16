Europei atletica 2026 oggi: orari 16 agosto, tv, streaming, calendario italiani in gara

Oggi domenica 16 agosto va in scena la settima e ultima giornata di gare agli Europei 2026 di atletica, in corso di svolgimento presso l’Alexander Stadium di Birmingham (Gran Bretagna). Si conclude la rassegna continentale e verranno messi in palio ben dieci titoli: le due maratone, le due 4×400, la 4×100 mista, salto in lungo femminile, salto con l’asta maschile, tiro del giavellotto femminile, 3000 siepi maschile, 1500 metri femminile.

Larissa Iapichino sarà tra le grandissime favorite nella gara di salto in lungo, dove affronterà una concorrenza di primissimo piano capitanata dalla tedesca Malaika Mihambo: la toscana vanta il miglior accredito stagionale (il 7.12 del primato nazionale), ma le avversarie sono molto accreditate e tutte in grado di piazzare la zampata a effetto. Attenzione alla 4×100 mista, che sarà nuova specialità a cinque cerchi a partire dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Da non perdere le due finali della 4×400, dove l’Italia potrebbe stupire: gli uomini hanno siglato il record nazionale in batteria e non si pongono limiti, le donne sono da tempo ai vertici e inseguono qualcosa di importante. In mattinata spazio alle due maratone: Sofiia Yaremchuk, Daniele Meucci e Pietro Riva potrebbero essere degli outsider. Ludovica Cavalli sarà attesa sui 1500 metri, Paola Padovan nel giavellotto, Matteo Oliveri nel salt0 con l’asta dove si attende la grande magia di Armand Duplantis.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi (domenica 16 agosto) agli Europei 2026 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle ore 08.30 alle ore 13.00, dalle ore 21.00 fino alla conclusione, su RaiSportHD nelle altre fasce orarie; in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA OGGI

Domenica 16 agosto

08.30 Maratona (femminile)

09.10 Maratona (maschile)

20.15 Salto con l’asta (maschile), finale

20.55 Tiro del giavellotto (femminile), finale

21.05 Salto in lungo (femminile), finale

21.35 4×100 (mista), finale

21.50 3000 siepi (maschile), finale

22.13 1500 metri (femminile), finale

22.33 4×400 (femminile), finale

22.48 4×400 (maschile), finale

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI ATLETICA

Domenica 16 agosto

08.30 Maratona (femminile): Giovanna Epis, Rebecca Lonedo, Sofiia Yaremchuk, Alessia Tuccitto

09.10 Maratona (maschile): Daniele Meucci, Pietro Riva, Xavier Chevrier, Badr Jaafari, Ahmed Ouhda

20.15 Salto con l’asta (maschile), finale: Matteo Oliveri

20.55 Tiro del giavellotto (femminile), finale: Paola Padovan

21.05 Salto in lungo (femminile), finale: Larissa Iapichino

21.35 4×100 (mista), finale: Italia (formazione da definire)

21.50 3000 siepi (maschile), finale: Yassin Bouih, Ala Zoghlami, Osama Zoghlami

22.13 1500 metri (femminile), finale: Ludovica Cavalli

22.33 4×400 (femminile), finale: Italia (formazione da definire)

22.48 4×400 (maschile), finale: Italia (formazione da definire)

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 08.30 alle ore 12.20, dalle ore 21.00 fino alla conclusione; RaiSportHD dalle dalle ore 20.25 alle ore 21.00; Sky Sport Uno (canale 201) dalle ore 08.30 fino alle 11.00 e dalle ore 21.30 fino alla conclusione, per gli abbonati; Sky Sport Arena (canale 204) in versione integrale, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.