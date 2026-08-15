Europei atletica 2026, il programma di domani (16 agosto): orari, tv, streaming, azzurri in gara

Domani, domenica 16 agosto, si terrà la giornata conclusiva dei Campionati Europei di atletica 2026 a Birmingham. Day-7 in cui verranno assegnati gli ultimi dieci titoli della rassegna continentale: Maratona (femminile e maschile) su strada, poi all’Alexander Stadium salto con l’asta e 3000 siepi uomini, giavellotto, salto in lungo e 1500 metri donne, oltre alla staffetta 4×100 mista e alle due 4×400 di genere.

L’Italia vuole chiudere in bellezza un Europeo straordinario e può puntare al podio con i maratoneti Pietro Riva, Sofiia Yaremchuk e Rebecca Lonedo, ma anche con Osama Zoghlami nei 3000 siepi e con le staffette (4×100 mista, 4×400 maschile e 4×400 femminile). L’obiettivo è ancor più ambizioso per Larissa Iapichino, co-favorita per la vittoria insieme alla tedesca Malaika Mihambo nel lungo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli azzurri in gara, il palinsesto tv e streaming dell’ultima giornata degli Europei di Birmingham. L’evento verrà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport), Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA DOMANI

Domenica 16 agosto

8.30 Maratona (femminile)

9.10 Maratona (maschile)

20.30 Salto con l’asta (maschile), finale

20.55 Tiro del giavellotto (femminile), finale

21.05 Salto in lungo (femminile), finale

21.35 4×100 (mista), finale

21.50 3000 siepi (maschile), finale

22.13 1500 metri (femminile), finale

22.33 4×400 (femminile), finale

22.48 4×400 (maschile), finale

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA DOMANI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 20.30 alle 21.00; Rai 2 dalle 8.20 alle 11.30 e dalle 21.00 fino alla conclusione; Sky Sport Uno (tutta la sessione mattutina e dalle 21.00 in poi) e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DOMANI EUROPEI ATLETICA

Maratona (femminile): Giovanna Epis, Rebecca Lonedo, Alessia Tuccitto, Sofiia Yaremchuk.

Maratona (maschile): Xavier Chevrier, Badr Jaafari, Daniele Meucci, Ahmed Ouhda, Pietro Riva.

Salto con l’asta (maschile), finale: Matteo Oliveri.

Tiro del giavellotto (femminile), finale: Paola Padovan.

Salto in lungo (femminile), finale: ev. Larissa Iapichino.

4×100 (mista), finale: quartetto da definire.

3000 siepi (maschile), finale: Yassin Bouih, Ala Zoghlami, Osama Zoghlami.

1500 metri (femminile), finale: ev. Ludovica Cavalli e Gaia Sabbatini.

4×400 (femminile), finale: quartetto da definire.

4×400 (maschile), finale: quartetto da definire.