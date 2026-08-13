Europei atletica 2026, il programma di domani (14 agosto): orari, tv, streaming, azzurri in gara

Domani, venerdì 14 agosto, è in programma la quinta giornata dei Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham. La rassegna continentale entra progressivamente nella sua fase conclusiva e nel day-5 verranno messi in palio altri sei titoli: 10.000 metri, lancio del disco e 800 al femminile; salto in alto, 400 ostacoli e 200 metri in campo maschile.

Si profila all’orizzonte una serata particolarmente intensa per l’Italia, che si gioca delle carte importanti a partire da Nadia Battocletti che punta alla seconda doppietta europea consecutiva dopo essersi imposta nei 5000. Ambizioni importanti anche nell’alto con Matteo Sioli tra i favoriti per il podio e la mina vagante Gianmarco Tamberi, mentre Alessandro Sibilio dovrà superarsi per andare a medaglia nei 400 ostacoli. Focus inoltre sugli 800 donne, una delle gare più intriganti dell’intera manifestazione, nella speranza che possa esserci in finale anche Eloisa Coiro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, gli azzurri in gara, il palinsesto tv e streaming della quinta giornata degli Europei di Birmingham. L’evento verrà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport), Sky Sport Uno (sessione mattutina e dalle 20.50 in poi) e Sky Sport Arena; in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA DOMANI

Venerdì 14 agosto

11.35 Eptathlon, 100 ostacoli

11.40 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

11.50 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

12.05 4×400 (maschile), batterie

12.25 Eptathlon, salto in alto

12.35 4×400 (femminile), batterie

13.05 1500 metri (femminile), batterie

20.35 Eptathlon, getto del peso

20.45 10.000 metri (femminile), finale

21.00 Salto in alto (maschile), finale

21.30 Lancio del disco (femminile), finale

21.40 400 ostacoli (maschile), finale

21.55 Eptathlon, 200 metri

22.25 200 metri (maschile), finale

22.46 800 metri (femminile), finale

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA DOMANI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 13.00 fino al termine della sessione mattutina e dalle 20.30 alle 21.00; Rai 2 dalle 11.30 alle 13.00 e dalle 21.00 fino alla conclusione; Sky Sport Uno (tutta la sessione mattutina e dalle 20.50 in poi) e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DOMANI EUROPEI ATLETICA

Eptathlon: Sveva Gerevini.

Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni: Paola Padovan.

Salto con l’asta (maschile), qualificazioni: Matteo Oliveri.

4×400 (maschile), batterie: quartetto da definire.

4×400 (femminile), batterie: quartetto da definire.

1500 metri (femminile), batterie: Pietro Arese, Joao Bussotti.

10.000 metri (femminile), finale: Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Elisa Palmero.

Salto in alto (maschile), finale: Christian Falocchi, Matteo Sioli, Edoardo Stronati, Gianmarco Tamberi.

400 ostacoli (maschile), finale: Alessandro Sibilio.

200 metri (maschile), finale: ev. Fausto Desalu, Filippo Dezza, Eduardo Longobardi.

800 metri (femminile), finale: ev. Eloisa Coiro.