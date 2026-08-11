Europei atletica 2026, il programma di domani (mercoledì 12 agosto): orari, tv, streaming, azzurri in gara

Domani, mercoledì 12 agosto, è in programma la terza giornata dei Campionati Europei di atletica 2026 all’Alexander Stadium di Birmingham (in Gran Bretagna). Day-3 che vedrà lo svolgimento di quattro finali con in palio le medaglie continentali: lancio del martello donne, 400 metri uomini, 400 ostacoli donne ed infine i 110 ostacoli in chiusura.

L’Italia punta al podio con la campionessa europea in carica del martello Sara Fantini, chiamata ad una prestazione di alto profilo per confermarsi sul podio continentale dopo il magico successo di Roma 2024, ma c’è attesa anche per le semifinali degli 800 metri con Francesco Pernici (e Giovanni Lazzaro) e per il debutto di Andy Diaz, Andrea Dallavalle e Simone Biasutti nelle qualificazioni del triplo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della terza giornata degli Europei di Birmingham. L’evento verrà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport), Sky Sport Uno (solo sessione mattutina) e Sky Sport Arena; in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA DOMANI

Mercoledì 12 agosto

11.35 Decathlon, 100 metri

11.40 Lancio del disco (femminile), qualificazioni

12.05 400 metri (femminile), batterie

12.20 Decathlon, salto in lungo

12.40 200 metri (femminile), batterie

13.20 800 metri (maschile), semifinali

13.45 Decathlon, getto del peso

13.55 400 ostacoli (maschile), semifinali

20.05 Decathlon, salto in alto

20.45 Lancio del martello (femminile), finale

20.55 110 ostacoli, semifinali

21.20 200 metri (femminile), semifinali

21.40 Salto triplo (maschile), qualificazioni

21.50 400 metri (maschile), finale

22.08 400 ostacoli (femminile), finale

22.22 Decathlon, 400 metri

22.47 110 ostacoli, finale

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA DOMANI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 13.00 fino al termine della sessione mattutina e dalle 20.00 alle 21.00; Rai 2 dalle 11.30 alle 13.00 e dalle 21.00 fino alla conclusione; Sky Sport Uno (tutta la sessione mattutina) e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DOMANI EUROPEI ATLETICA

Decathlon: Dario Dester, Alberto Nonino.

Lancio del disco (femminile), qualificazioni: Benedetta Benedetti, Emily Conte, Daisy Osakue.

400 metri (femminile), batterie: Alessandra Bonora, Alice Mangione.

200 metri (femminile), batterie: Elena Cambiolo, Vittoria Fontana, Dalia Kaddari.

800 metri (maschile), semifinali: Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici.

400 ostacoli (maschile), semifinali: Alessandro Sibilio, ev. Giacomo Bertonelli e Alessio Sommacal.

Lancio del martello (femminile), finale: Sara Fantini.

110 ostacoli, semifinali: ev. Oliver Mulas.

200 metri (femminile), semifinali: ev. Elena Cambiolo, Vittoria Fontana, Dalia Kaddari.

Salto triplo (maschile), qualificazioni: Simone Biasutti, Andrea Dallavalle, Andy Diaz.

400 metri (maschile), finale: ev. Edoardo Scotti.

400 ostacoli (femminile), finale: ev. Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori.

110 ostacoli, finale: ev. Oliver Mulas.