Europei atletica 2026, il programma di domani (martedì 11 agosto): orari, tv, streaming, azzurri in gara

Domani, martedì 11 agosto, andrà in scena la seconda giornata dei Campionati Europei di atletica 2026 in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham (in Gran Bretagna). Day-2 in cui verranno assegnati cinque titoli continentali: lancio del martello uomini, 5000 metri donne, salto in lungo uomini, 100 ostacoli e 100 metri uomini.

Si preannuncia una sessione serale infuocata per l’Italia, che si giocherà qualcosa di importante in ottica podio (e vittoria?) con la regina del mezzofondo europeo Nadia Battocletti ma anche con il campione mondiale del lungo Mattia Furlani e l’oro olimpico di Tokyo 2021 Marcell Jacobs sui 100. Attesa anche per il debutto di Gianmarco Tamberi e Matteo Sioli nelle qualificazioni del salto in alto e di Eloisa Coiro nelle batterie degli 800.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata degli Europei di Birmingham. L’evento verrà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport), Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA DOMANI

Martedì 11 agosto

11.33 Salto in alto (maschile), qualificazioni

11.35 Lancio del disco (maschile), qualificazioni

11.45 400 ostacoli (femminile), semifinali

12.15 100 metri (maschile), batterie

12.40 110 ostacoli, batterie

13.05 800 metri (femminile), batterie

13.40 400 ostacoli (maschile), batterie

20.05 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

20.10 Lancio del martello (maschile), finale

20.25 5000 metri (femminile), finale

20.55 100 ostacoli, semifinali

21.16 Salto in lungo (maschile), finale

21.32 100 metri (maschile), semifinali

22.00 400 metri (maschile), semifinali

22.30 100 ostacoli, finale

22.47 100 metri (maschile), finale

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA DOMANI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 13.00 alle 14.00 e dalle 20.30 alle 21.00; Rai 2 dalle 11.30 alle 13.00, dalle 20.05 alle 20.30 e dalle 21.00 fino alla conclusione; Sky Sport Uno (tutta la sessione mattutina e dalle 20.35 in poi) e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DOMANI EUROPEI ATLETICA

Salto in alto (maschile), qualificazioni: Christian Falocchi, Matteo Sioli, Edoardo Stronati, Gianmarco Tamberi.

Lancio del disco (maschile), qualificazioni: Alessio Mannucci, Carmelo Musci, Enrico Saccomano.

400 ostacoli (femminile), semifinali: Ayomide Folorunso, Alice Muraro, ev. Rebecca Sartori.

100 metri (maschile), batterie: Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo.

110 ostacoli, batterie: Oliver Mulas.

800 metri (femminile), batterie: Eloisa Coiro.

400 ostacoli (maschile), batterie: Giacomo Bertoncelli, Alessio Sommacal.

Salto con l’asta (femminile), qualificazioni: Sonia Malavisi, Elisa Molinarolo, Virginia Scardanzan.

Lancio del martello (maschile), finale: ev. Giorgio Olivieri.

5000 metri (femminile), finale: Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Micol Majori.

100 ostacoli, semifinali: ev. Giada Carmassi, Elena Carraro, Celeste Polzonetti.

Salto in lungo (maschile), finale: ev. Mattia Furlani, Francesco Inzoli.

100 metri (maschile), semifinali: Chituru Ali e Marcell Jacobs, ev. Filippo Randazzo e Samuele Ceccarelli.

400 metri (maschile), semifinali: Edoardo Scotti, ev. Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati.

100 ostacoli, finale: ev. Giada Carmassi, Elena Carraro, Celeste Polzonetti.

100 metri (maschile), finale: ev. Chituru Ali, Marcell Jacobs, Filippo Randazzo, Samuele Ceccarelli.