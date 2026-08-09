Atletica

Europei atletica 2026, il programma di domani (10 agosto): orari, tv, streaming, azzurri in gara

Giandomenico Tiseo

Pubblicato

11 ore fa

il

Leonardo Fabbri / Lapresse

La prima giornata degli Europei di atletica 2026 è in programma lunedì 10 agosto all’Alexander Stadium di Birmingham, impianto che farà da cornice alla prima storica edizione della rassegna continentale ospitata nel Regno Unito. La manifestazione entrerà subito nel vivo: già nella sessione serale, infatti, verranno assegnati i primi titoli europei della competizione.

La sessione mattutina sarà dedicata soprattutto alle qualificazioni. In pedana scenderanno gli atleti impegnati nei concorsi, con le qualificazioni del getto del peso femminile e maschile, con Leonardo Fabbri osservato speciale, mentre in pista prenderanno il via le prime batterie delle gare di velocità e degli ostacoli.

Il programma proseguirà poi in serata con altre prove di qualificazione, tra cui quella del salto triplo femminile, prevista alle 19:55, che vedrà tra le protagoniste anche la giovane azzurra Erika Saraceni, una delle atlete più interessanti della nuova generazione italiana.

La prima finale della giornata sarà quella dei 5000 metri maschili, in programma alle 20:40. Una gara particolarmente affollata e dall’elevato livello agonistico, nella quale l’Italia sarà rappresentata dai mezzofondisti Sebastiano Parolini e Konjoneh Maggi, chiamati a confrontarsi con alcuni dei migliori specialisti europei.

Grande attesa anche per la staffetta 4×400 metri mista, una delle gare più spettacolari del programma serale e tra gli appuntamenti da seguire con maggiore attenzione in chiave azzurra.

A chiudere la prima giornata sarà infine la finale dei 100 metri femminili, prevista alle 21:50. La gara assegnerà il primo titolo europeo della velocità femminile e incoronerà la donna più veloce d’Europa, regalando al pubblico dell’Alexander Stadium l’ultimo grande appuntamento della serata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2026 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e Sky; prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, HBO Max, Discovery Plus, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

EUROPEI ATLETICA 2026 

Lunedì 10 agosto

11.35 Getto del peso (femminile), qualificazioni

11.40 Lancio del martello (maschile), qualificazioni

11.45 800 metri (maschile), batterie

12.25 100 metri (femminile), batterie

12.30 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

12.55 400 metri (maschile), batterie

13.35 400 ostacoli (femminile), batterie

13.40 Getto del peso (maschile), qualificazioni

20.03 Getto del peso (femminile), finale

20.10 Lancio del martello (femminile), qualificazioni

20.35 100 ostacoli, batterie

20.55 Salto triplo (femminile), qualificazioni

21.10 100 metri (femminile), semifinali

21.30 Getto del peso (maschile), finale

21.40 5000 metri (maschile), finale

22.00 3000 siepi (femminile), batterie

22.37 4×400 (mista), finale

22.50 100 metri (femminile), finale

AZZURRI IN GARA

Lunedì 10 agosto

11.35 Getto del peso (femminile), qualificazioni: Musci, Verteramo 

11.40 Lancio del martello (maschile), qualificazioni: Olivieri 

11.45 800 metri (maschile), batterie: Lazzaro, Pernici, Tecuceanu 

12.25 100 metri (femminile), batterie: Hooper 

12.30 Salto in lungo (maschile), qualificazioni: Furlani, Inzoli 

12.55 400 metri (maschile), batterie: Benati, Sito, Soudassi 

13.35 400 ostacoli (femminile), batterie: Sartori 

13.40 Getto del peso (maschile), qualificazioni: Fabbri, Ferrara, Ponzio 

20.03 Getto del peso (femminile), finale: eventuali Musci, Verteramo 

20.10 Lancio del martello (femminile), qualificazioni: Fantini, Mori 

20.35 100 ostacoli, batterie: Carmassi, Carraro, Polzonetti 

20.55 Salto triplo (femminile), qualificazioni: Derkach, Saraceni 

21.10 100 metri (femminile), semifinali: Dosso, eventuale Hooper 

21.30 Getto del peso (maschile), finale: eventuali Fabbri, Ponzio, Weir 

21.40 5000 metri (maschile), finale: Guerra, Maggi, Parolini 

22.00 3000 siepi (femminile), batterie: Colli 

22.37 4×400 (mista), finale: Italia 

22.50 100 metri (femminile), finale: eventuali Dosso, Hooper 

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (11:30-13:00; 20:00-20:30; 21:00 al termine) e RaiSportHD (13:00 al termine sessione mattutina; 20:30-21.00), gratis e in chiaro; Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (sessione diurna), Sky Sport Arena (20:05-21:30), Sky Sport 252 (dalle 21:30), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

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