Atletica

Europei atletica 2026: gli italiani in gara giorno per giorno. Orari e dove vederli in tv

Stefano Villa

Pubblicato

12 ore fa

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Nadia Battocletti / Grana/FIDAL

Gli Europei 2026 di atletica si disputeranno a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto. L’Italia sarà presente alla rassegna continentale con ben 130 atleti, il contingente più ampio della nostra storia per quanto riguarda la storia della competizione, con il chiaro obiettivo di replicare il primo posto nel medagliere dopo il superbo exploit di due anni fa a Roma.

A trascinare la nostra Nazionale ci saranno diverse stelle, come Marcell Jacobs, Nadia Battocletti, Mattia Furlani, Andy Diaz, Larissa Iapichino, Gianmarco Tamberi, Massimo Stano, Antonella Palmisano, Francesco Fortunato, Andrea Dallavalle, Matteo Sioli, Yeman Crippa. Ma quando, in che giorno e a che ora gareggeranno gli azzurri durante la settimana più importante di questa stagione?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di gara degli italiani, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2026 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e Sky; prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIANI EUROPEI ATLETICA 2026

Lunedì 10 agosto 

11.35 Getto del peso (femminile), qualificazioni: Musci, Verteramo 

11.40 Lancio del martello (maschile), qualificazioni: Olivieri 

11.45 800 metri (maschile), batterie: Lazzaro, Pernici, Tecuceanu 

12.25 100 metri (femminile), batterie: Hooper 

12.30 Salto in lungo (maschile), qualificazioni: Furlani, Inzoli 

12.55 400 metri (maschile), batterie: Benati, Sito, Soudassi 

13.35 400 ostacoli (femminile), batterie: Sartori 

13.40 Getto del peso (maschile), qualificazioni: Fabbri, Ferrara, Ponzio 

20.03 Getto del peso (femminile), finale: eventuali Musci, Verteramo 

20.10 Lancio del martello (femminile), qualificazioni: Fantini, Mori 

20.35 100 ostacoli, batterie: Carmassi, Carraro, Polzonetti 

20.55 Salto triplo (femminile), qualificazioni: Derkach, Saraceni 

21.10 100 metri (femminile), semifinali: Dosso, eventuale Hooper 

21.30 Getto del peso (maschile), finale: eventuali Fabbri, Ponzio, Weir 

21.40 5000 metri (maschile), finale: Guerra, Maggi, Parolini 

22.00 3000 siepi (femminile), batterie: Colli 

22.37 4×400 (mista), finale: Italia 

22.50 100 metri (femminile), finale: eventuali Dosso, Hooper 

Martedì 11 agosto 

11.33 Salto in alto (maschile), qualificazioni: Falocchi, Sioli, Stronati, Tamberi 

11.35 Lancio del disco (maschile), qualificazioni: Mannucci, Musci, Saccomano 

11.45 400 ostacoli (femminile), semifinali: Folorunso, Muraro, eventuale Sartori 

12.15 100 metri (maschile), batterie: Ceccarelli, Randazzo 

12.40 110 ostacoli, batterie: Mulas 

13.05 800 metri (femminile), batterie: Coiro 

13.40 400 ostacoli (maschile), batterie: Bertoncelli, Sommacal 

20.05 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni: Malavisi, Molinarolo, Scardanzan 

20.10 Lancio del martello (maschile), finale: eventuale Olivieri 

20.25 5000 metri (femminile), finale: Battocletti, Del Buono, Majori 

20.55 100 ostacoli, semifinali: eventuali Carmassi, Carraro, Polzonetti 

21.15 Salto in lungo (maschile), finale: eventuali Furlani, Inzoli 

21.30 100 metri (maschile), semifinali: Jacobs, Ali, eventuali Ceccarelli, Randazzo 

22.00 400 metri (maschile), semifinali: Scotti, eventuali Benati, Sito, Soudassi 

22.30 100 ostacoli, finale: eventuali Carmassi, Carraro, Polzonetti 

22.45 100 metri (maschile), finale: eventuali Jacobs, Ali, Ceccarelli, Randazzo 

Mercoledì 12 agosto 

11.35 Decathlon, 100 metri: Dester, Nonino 

11.40 Lancio del disco (femminile), qualificazioni: Benedetti, Conte, Osakue 

12.05 400 metri (femminile), batterie: Bonora, Mangione 

12.20 Decathlon, salto in lungo: Dester, Nonino 

12.40 200 metri (femminile), batterie: Cambiolo, Fontana, Kaddari 

13.20 800 metri (maschile), semifinali: eventuali Lazzaro, Pernici, Tecuceanu 

13.40 Decathlon, getto del peso: Dester, Nonino 

13.55 400 ostacoli (maschile), semifinali: Sibilio, eventuali Bertoncelli, Sommacal 

20.10 Decathlon, salto in alto: Dester Nonino 

20.55 110 ostacoli, semifinali: eventuale Mulas 

21.15 Lancio del martello (femminile), finale: eventuali Fantini, Mori 

21.20 200 metri (femminile), semifinali: eventuali Cambiolo, Fontana, Kaddari 

21.40 Salto triplo (maschile), qualificazioni: Biasutti, Dallavalle, Diaz 

21.50 400 metri (maschile), finale: eventuali Benati, Scotti, Sito, Soudassi 

22.05 400 ostacoli, finale: eventuali Folorunso, Muraro, Sartori 

22.22 Decathlon, 400 metri: Dester, Nonino 

22.47 110 ostacoli, finale: eventuale Mulas 

Giovedì 13 agosto 

11.33 Decathlon, 110 ostacoli: Dester, Nonino 

11.55 Salto in alto (femminile), qualificazioni: Morara, Pieroni, Tavernini 

12.05 200 metri, batterie: Dezza, Longobardi 

12.20 Decathlon, lancio del disco: Dester, Nonino 

12.30 3000 siepi (maschile), batterie: Bouih, A. Zoghlami, O. Zoghlami 

13.10 800 metri (femminile), semifinali: eventuale Coiro 

13.45 400 metri (femminile), semifinali: Polinari, eventuali Bonora, Mangione 

14.00 Decathlon, salto con l’asta: Dester, Nonino 

14.35 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni: Fina, Frattini 

19.35 Decathlon, tiro del giavellotto: Dester, Nonino 

20.40 Salto triplo (femminile), finale: eventuali Derkach, Saraceni 

20.50 Salto con l’asta (femminile), finale: eventuali Malavisi, Molinarolo, Scardanzan 

21.05 200 metri (maschile), semifinali: Desalu, eventuali Dezza, Longobardi 

21.30 3000 siepi (femminile), finale: eventuale Colli 

21.43 Lancio del disco (maschile), finale: eventuali Mannucci, Musci, Saccomano 

22.10 Decathlon, 1500 metri: Dester, Nonino 

22.28 800 metri (maschile), finale: eventuali Lazzaro, Pernici, Tecuceanu 

22.48 200 metri (femminile), finale: eventuali Cambiolo, Fontana, Kaddari 

Venerdì 14 agosto 

11.35 Eptathlon, 100 ostacoli: Gerevini 

11.40 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni: Padovan 

11.50 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni: Oliveri 

12.05 4×400 (maschile), batterie: Italia 

12.25 Eptathlon, salto in alto: Gerevini 

12.35 4×400 (femminile), batterie: Italia 

13.05 1500 metri (femminile), batterie: Arese, Bussotti 

20.35 Eptathlon, getto del peso: Gerevini 

20.45 10.000 metri (femminile), finale: Battocletti, Del Buono, Palmero 

21.00 Salto in alto (maschile), finale: eventuali Falocchi, Sioli, Stronati, Tamberi 

21.30 Lancio del disco (femminile), finale: eventuali Benedetti, Conti, Osakue 

21.40 400 ostacoli (maschile), finale: eventuali Bertoncelli, Sibilio, Sommacal 

21.55 Eptathlon, 200 metri: Gerevini 

22.25 200 metri (maschile), finale: eventuali Desalu, Dezza, Longobardi 

22.45 800 metri (femminile), finale: eventuale Coiro 

Sabato 15 agosto 

08.30 Mezza maratona di marcia (maschile): Cosi, Fortunato, Picchiottino 

08.35 Mezza maratona di marcia (femminile): Cantò, Colombi, Mihai, Palmisano 

08.45 Maratona di marcia (maschile): Agrusti, Orsoni, Stano 

08.50 Maratona di marcia (femminile): Curiazzi, Fiorini, Giorgi 

11.25 Eptathlon, salto in lungo: Gerevini 

12.50 Salto in lungo (femminile), qualificazioni: Iapichino 

12.55 Eptathlon, tiro del giavellotto: Gerevini 

13.35 1500 metri (femminile), batterie: Cavalli, Sabbatini 

14.00 4×100 (femminile), batterie: Italia 

14.14 4×100 (maschile), batterie: Italia 

20.45 Eptathlon, 800 metri: Gerevini 

21.00 Tiro del giavellotto (maschile), finale: eventuali Fina, Frattini 

21.04 Salto in alto (femminile), finale: eventuali Morara, Pieroni, Tavernini 

21.09 400 metri (femminile), finale: eventuali Bonora, Mangione, Polinari 

21.16 Salto triplo (maschile), finale: eventuale Biasutti, Diaz, Dallavalle 

21.25 10.000 metri (maschile), finale: Crippa, Guerra, Selvarolo 

22.07 1500 metri (maschile), finale: eventuali Arese, Bussotti 

22.30 4×100 (maschile), finale: eventuale Italia 

22.45 4×100 (femminile), finale: eventuale Italia 

Domenica 16 agosto 

08.30 Maratona (femminile): Epis, Lonedo, Tuccitto, Yaremchuk 

09.10 Maratona (maschile): Chevrier, Jaafari, Meucci, Ouhda, Riva 

20.35 Tiro del giavellotto (femminile), finale: eventuale Padovan 

20.40 Salto con l’asta (maschile), finale: eventuale Olivieri 

21.20 Salto in lungo (femminile), finale: eventuale Iapichino 

21.35 4×100 (mista), finale: eventuale Italia 

21.50 3000 siepi (maschile), finale: eventuali Bouih, A. Zoghlami, O. Zoghlami 

22.10 1500 metri (femminile), finale: eventuali Cavalli, Sabbatini 

22.30 4×400 (femminile), finale: eventuale Italia 

22.45 4×400 (maschile), finale: eventuale Italia 

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e RaiSportHD, gratis e in chiaro; canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

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