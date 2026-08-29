Euan De Nigro argento nel triathlon ai Giochi del Mediterraneo. Oro a Bitados

Il greco Panagiotis Bitados ha conquistato la medaglia d’oro nella gara di triathlon maschile valevole per i Giochi del Mediterraneo 2026 in corso di svolgimento a Taranto ma l’Italia conquista la medaglia d’argento con Euan De Nigro. Ricordiamo che questo sport è tornato nel programma della manifestazione dopo 8 anni (Tarragona 2018) e la prova è stata disputata su distanza sprint.

Il successo è andato al greco Panagiotis Bitados con il tempo complessivo di 53.47 (9:38 nella parte di 750 metri a nuoto, 27:55 nei 20 chilometri di bici e 15:33 nei 5 chilometri di corsa) con 8 secondi di margine sull’azzurro Euan De Nigro, mentre completa il podio lo spagnolo Eduardo Blanco Molla a 26 secondi.

Quarta posizione per il marocchino Jawad Abdelmoula con un distacco di ben 1:44, quinta per il turco Guitigin Er a 1:52, mentre in sesta si classifica il suo connazionale Enes Kizilcik a 2:03. Settima posizione per il francese Basile Fouchard a 2:09, ottava per lo spagnolo Jarno Pousada Troitino a 2:36, quindi nono il croato Gabriel Barac a 2:47, mentre completa la top10 il portoghese Gustavol Pinhal Do Canto a 2:58. Si ferma in 13a posizione Riccardo Cultore a 3:07.