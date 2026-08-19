Equitazione, Stefano Cesaretto commenta il salto ostacoli ai Mondiali: “Soddisfatti del day-1, vogliamo la finale a squadre”

La prima prova del salto ostacoli iridato, ai Mondiali di equitazione 2026 in corso di svolgimento ad Aachen, sorride all’Italia. Il team azzurro si è fatto trovare pronto piazzandosi virtualmente in settima posizione nella graduatoria a squadre (7.69, in coabitazione col Belgio nel ranking guidato dalla Germania a 3.48).

L’obiettivo è quello – nei prossimi giorni, fino a venerdì – di provare a rimanere dentro questa porzione alta di classifica, per andare a giocarsi la finale a squadre (solo i migliori 10 team) con le medaglie in palio e provare a strappare uno dei 7 pass a disposizione pensando alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Intervistato dal sito della Federazione Italiana Sport Equestri, il selezionatore italiano Stefano Cesaretto ha espresso il suo punto di vista: “Siamo sicuramente molto soddisfatti della prestazione della squadra Rimane un po’ di amaro per l’errore di Piergiorgio Bucci, che meritava di chiudere con un percorso netto. Così come Giacomo Casadei che ha dimostrato ancora una volta la sua freddezza. Giulia Martinengo Marquet ed Emanuele Camilli sono stati perfetti. E’ stato importante ottenere questo buon risultato nella gara di oggi per rimanere vicini alle migliori squadre per poterci ‘giocare’ l’accesso alla finale di venerdì riservata alle prime dieci dopo la seconda prova di domani. Le sensazioni sono buone e siamo consapevoli della competitività dei nostri binomi”.

A fargli eco, Giulia Martinengo Marquet. L’amazzone, che monta Delta del’Isle e che al momento è in 13esima posizione dopo un percorso netto perfetto e anche abbastanza rapido, ha affermato: “Delta è un cavallo che fa la differenza e lo ha dimostrato ancora oggi. Mi ha anche aiutato in un paio di occasioni dove non sono stata troppo precisa in avvicinamento al salto. Questo è quello che fa di un cavallo, un genio. Speriamo domani di montare ancora meglio di oggi, perché possiamo farlo, e che lui mantenga questo stato di forma”.

Domani, giovedì 20 agosto dalle ore 9.00, è in programma la prima delle due manche valide come seconda prova per la classifica a squadre e individuale del salto ostacoli. L’Italia sarà chiamata in campo con un ordine diverso rispetto a quello di oggi: sarà Giulia Martinengo Marquet (Delta del’Isle) ad aprire, successivamente toccherà a Emanuele Camilli (Chacareno PS) e poi a Giacomo Casadei (Marbella du Chabli), con Piergiorgio Bucci (Hantano) ancora a chiudere.