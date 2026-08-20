Equitazione, Mondiali 2026: orari 20 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Proseguono ad Aquisgrana, in Germania, i Mondiali senior 2026 di equitazione: oggi, giovedì 20 agosto, in programma paradressage, attacchi e salto ostacoli. Nel paradressage in programma il Grand Prix A per i Gradi IV e V, mentre per il salto ostacoli prevista la seconda competizione individuale ed a squadre.

Nel paradressage non ci saranno azzurri protagonisti nel Grado IV, mentre nel Grado V scenderà nel rettangolo il binomio italiano composto da Federica Sileoni su Leonardo. Non ci saranno azzurri impegnati nella prima parte del dressage degli attacchi.

Nel salto ostacoli il quartetto azzurro sarà composto da Emanuele Camilli su Chacareno PS, Giacomo Casadei su Marbella du Chabli, Giulia Martinengo Marquet su Delta del’Isle e Piergiorgio Bucci su Hantano. Le gare oderne non verranno trasmesse in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv.

CALENDARIO MONDIALI EQUITAZIONE 2026

Giovedì 20 agosto

8.30 Paradressage, individuale ed a squadre (Grado IV, Grand Prix A)

9.00 Salto ostacoli, individuale e a squadre (Seconda competizione, primo round) (Emanuele Camilli, Giacomo Casadei, Giulia Martinengo Marquet, Piergiorgio Bucci)

10.30 Attacchi, individuale e a squadre (Dressage, prima parte)

12.30 Paradressage, individuale ed a squadre (Grado V, Grand Prix A) (Federica Sileoni)

PROGRAMMA MONDIALI EQUITAZIONE 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv.