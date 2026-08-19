Equitazione, Mondiali 2026: orari 19 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Proseguono ad Aquisgrana, in Germania, i Mondiali senior 2026 di equitazione: oggi, mercoledì 19 agosto, in programma paradressage e salto ostacoli. Nel paradressage in programma il Grand Prix A per i Gradi I, II e III, mentre per il salto ostacoli prevista la prima competizione individuale ed a squadre.

Nel paradressage saranno protagonisti nel Grado I due binomi azzurri, Massimiliano Chiatante con Fashion Girl e Sara Morganti con Bond Girl 18, mentre nel Grado III scenderà nel rettangolo un altro binomio italiano, Francesca Salvadè con Escari. Non ci saranno azzurri impegnati nel Grado III.

Nel salto ostacoli il quartetto azzurro sarà composto da Emanuele Camilli su Chacareno PS, Giacomo Casadei su Marbella du Chabli, Giulia Martinengo Marquet su Delta del’Isle e Piergiorgio Bucci su Hantano. Le gare oderne non verranno trasmesse in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv.

CALENDARIO MONDIALI EQUITAZIONE 2026

Mercoledì 19 agosto

8.30 Paradressage Grado III (Grand Prix A) (Francesca Salvadè)

9.30 Salto ostacoli individuale e a squadre (Prima competizione) (Emanuele Camilli, Giacomo Casadei, Giulia Martinengo Marquet, Piergiorgio Bucci)

11.30 Paradressage Grado I (Grand Prix A) (Sara Morganti, Massimiliano Chiatante)

15.35 Paradressage Grado II (Grand Prix A)

PROGRAMMA MONDIALI EQUITAZIONE 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv.