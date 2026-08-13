Equitazione: l’Italia del volteggio risponde presente nella prima giornata dei Mondiali 2026

L’esordio delle competizioni di volteggio ai Mondiali equestri 2026 di Aachen, ha dato i suoi primi verdetti. Dalle gare individuali maschili e femminili e dal contest sono arrivate evoluzioni ed elementi obbligatori che hanno disegnato le prime classifiche.

Gara individuale maschile

Il francese Quentin Jabet, in sella al suo Estado Ifce, comanda la classifica con il punteggio di 8.698. Alle sue spalle, momentaneamente in seconda e terza piazza, vi sono l’olandese Sam Do Santos (Hero – 8.528) e il tedesco Bela Lehnen (Max – 8.375). In casa Italia, ottimo il settimo posto parziale di un Davide Zanella (8.115) che monta Da Vinci 367.

Gara individuale femminile

Rebecca Greggio (Malleret Romulus TS) completa questa sessione con il 14esimo posto a quota 7.402. Graduatoria monopolizzata dalle tedesche Alice Layher (FBW Candy – 8.788) e Karthrin Meyer (Capitain Claus OLD – 8.549), mentre al terzo posto c’è la canadese Averill Saunder (Bold Statement – 8.291).

Gara a squadre

Italia a centro gruppo (Fran D’Alme C Z): gli azzurri stampano lo score di 7.262, in una competizione al momento che vede i padroni di casa della Germania (Ecuador NRW) che ha fatto segnare un importantissimo 8.075.

Domani, venerdì 14 agosto, sarà la volta degli esercizi tecnici e della prima prova del Pas de deux.