Equitazione: l’Italia del volteggio festeggia il bronzo nella gara a squadre dei Mondiali

Dopo l’argento ottenuto da Greggio e Zanella nel Pas de Deux, l’Italia del volteggio festeggia ai Mondiali di equitazione 2026 anche un’altra medaglia: quella di bronzo, ottenuta dal team azzurro nel concorso a squadre.

La formazione composta dagli stessi Zanella e Greggio, oltre a Giovanni Bertolaso, Alice Dal Paos, Maria Vittoria Vanin, Eva Carraro e Davide Zanella (Riserve: Sofia Crippa e Carlotta Andreoli) su Fran D’Alme CZ (Long. Laura Carnabuci; Res. Long. Kevin Moneuse), si è sistemata sul terzo gradino del podio con un punteggio complessivo di 8.771.

A vincere l’oro è stata la Nazione di casa, quella Germania capace di arrivare a uno score di 9.103: una quota che ha consentito ai teutonici di battere la Francia, con i transalpini secondi a 8.996, in una competizione che ha visto al via complessivamente 11 team. Il volteggio saluta così la rassegna iridata 2026, con l’Italia che si conferma fra le Nazioni di riferimento della specialità equestre.