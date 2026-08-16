Equitazione: la Gran Bretagna si prende il titolo nel completo ai Mondiali. Italia non competitiva

Ad Aachen – dove sono in corso i Mondiali di equitazione 2026 – risuona l’inno britannico. Il merito è del team d’oltremanica che si è aggiudicato il concorso a squadre di completo, svoltosi negli ultimi quattro giorni; con un maxi-turno spalmato su due giorni riservato al dressage e i successivi cross country e salto ostacoli (di oggi).

La formazione che comprendeva Rosalind Canter (Lordships Graffalo), Laura Collett (London 52), Tom McEwnw (JL Dublin) e Gemma Stevens (Flash Cooley), si è imposta totalizzando complessivamente uno score di 84 penalità nette.

Un punteggio che ha consentito alla compagine della Gran Bretagna di andare a festeggiare sul gradino più alto del podio, in un quadro delle nazioni medagliate completato dalla Germania padrona di casa (argento a 95.6) e dagli Stati Uniti (bronzo a 113.5), con gli americani capaci di mettersi alle spalle moltissime formazioni europee quotate.

In ottica olimpica, oltre agli Stati Uniti che a Los Angeles 2028 saranno la nazione ospitate e quindi qualificata di diritto, queste le 7 squadre che staccano il pass per la kermesse californiana: Gran Bretagna, Germania, Irlanda (4a), Svizzera (5a), Nuova Zelanda (6a), Svezia (7a) e Belgio (8°). L’Italia, eliminata ieri dopo il cross country, ha chiuso al 15° posto (su 16).

A livello individuale, a vincere è stato il tedesco Michael Jung (fischerChipmunk FRH): per lui 23.0 penalità. Medaglia d’oro per il fortissimo teutonico: alle sue spalle la britannica Rosalind Canter (Lordships Graffalo), argento a 23.4, e la connazionale Laura Collett (London 52), bronzo a 28.0. Il migliore degli italiani invece è stato Giovanni Ugolotti: l’azzurro ha chiuso in 44esima posizione su Duke of Champions con lo score di 67.5.

Le prossime chance di qualificazione per la squadra nazionale italiana di completo guardano al 2027, quando agli Europei di Avenches verranno messe in palio altre due possibilità per le nazioni del Vecchio Continente.