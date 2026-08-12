Equitazione: la Germania si prende il titolo mondiale nel dressage a squadre

Il primo titolo dei Mondiali equestri 2026 parla il tedesco. La Germania è profeta in patria ad Aachen, nella gara a squadre del dressage che ha assegnato anche le prime carte olimpiche in ottica Los Angeles 2028.

I teutonici, con il quartetto formato da Raphael Netz (Great Escape Camelot), Frederic Wandes (Bluetooh OLD), Katarina Hemmer (Denoix PCH) e Isabell Werth (Wendy de Fontaine), si sono imposti mettendo insieme uno score di 235.063%.

Alle spalle dei padroni di casa, rispettivamente con al collo argento e bronzo, si sono sistemate la Gran Bretagna (231.445%) e la Danimarca (229.426%).

Oltre a queste nazioni, attese sul podio e capaci di non deludere le aspettative iniziali, a strappare i pass a squadre per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 sono: il Belgio, i Paesi Bassi, la Svezia e un sorprendente Portogallo, che hanno chiuso la loro prova fra il 4° e il 7° posto.

Non era presente nel contest l’Italia, in una rassegna planetaria che domani – giovedì 13 agosto – proseguirà con le prime riprese del dressage relativo al concorso di completo (individuale e a squadre) e le prove obbligatorie del volteggio.