Equitazione
Equitazione, la Francia conquista l’oro a squadre nel salto ostacoli ai Giochi del Mediterraneo. Azzurri ai piedi del podio
Parla francese la finale a squadre del salto ostacoli dell’equitazione ai Giochi del Mediterraneo 2026, con i transalpini che si mettono al collo la medaglia d’oro al termine dei due round validi anche come qualificazione per la finale individuale. Al barrage l’argento va alla Spagna, mentre il Marocco è di bronzo. Fuori dal podio l’Italia, quarta.
Nei due round si registrano otto doppi netti nel tempo, tra i quali quelli dell’azzurro Matteo Zamana su Captain Conner, ma la Francia ha il merito di centrare il netto con tre dei quattro binomi in ciascuno dei due giri, in modo da chiudere senza penalità e conquistare l’oro.
Alle spalle dei transalpini serve il barrage per assegnare la medaglia d’argento, con Spagna e Marocco che chiudono il doppio giro sul percorso base a quota 4 penalità: allo spareggio la spuntano gli iberici. Resta ai piedi del podio l’Italia, che dopo aver chiuso senza penalità il primo round, ne accusa 11 nel secondo e termina al quarto posto.
Nella graduatoria individuale ottengono la qualificazione al primo round della finale tutti i binomi azzurri: Matteo Zamana su Captain Conner è nel gruppo di testa senza penalità, poi è decimo Emilio Bicocchi su Hemerald d’Argonne con 4 penalità, accusate proprio sull’ultimo ostacolo del secondo round. Più indietro Giacomo Bassi su Cape Cod, 22° con 7 penalità, proprio davanti a Lorenzo Correddu su Dalakani Chardonnet, 23° a quota 8.