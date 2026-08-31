Equitazione, i convocati dell’Italia per la League of Nations di St. Tropez: Piergiorgio Bucci guida gli azzurri

Dopo i Mondiali 2026 di Aachen, di qualche giorno fa, il salto ostacoli internazionale è pronto a indirizzarsi verso nuovi appuntamenti di una stagione planetaria molto intensa. Alla porta infatti bussa la League of Nations, che prevede il suo quarto appuntamento sul campo di gara di St. Tropez-Gassin.

Domenica 20 settembre andrà in scena l’ultimo meeting del circuito, che qualificherà le otto migliori squadre nazionali alle Finals di Barcellona, previste il prossimo 4 ottobre.

A caccia di un risultato importante c’è anche l’Italia che, dopo aver ottenuto il pass a squadre per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 alla rassegna iridata tedesca (cosa che non accadeva dalle qualificazioni alle Olimpiadi di Atene 2004), vuole rientrare fra le virtuali qualificate alla manifestazione catalana, visto che gli azzurri occupano il 9° posto con 160 punti a 5 lunghezze dal Belgio che è 8° (165).

Il selezionatore tecnico Stefano Cesaretto, a tal proposito, ha reso note le sue convocazioni per la gara in terra transalpina. I presenti saranno: Piergiorgio Bucci (con Pallieter Vd N.Ranch), leader e trascinatore della squadra, 4° a livello individuale ai Mondiali, Emanuele Camilli (con Chacareno PS), cavaliere di sicuro affidamento che ad Aachen è stato costretto al ritiro per un imprevisto, il rientrante Emanuele Gaudiano (con Chalou’s Love PS), che potrà sfruttare questa chance per far vedere tutto il suo valore, e quel Giampiero Garofalo (con Querido Van’t Ruytershof) che vuole vivere un fine settimana da protagonista con la divisa azzurra.

Oltre al tecnico selezionatore Stefano Cesaretto, il Team Italia per St. Tropez-Gassin sarà completato dal Capo Equipe Marco Bergomi e dal veterinario di squadra Ugo Carrozzo.