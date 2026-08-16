Equitazione: Greggio-Zanella, Italia d’argento ai Mondiali nel Pas de Deux

Ai Mondiali di equitazione 2026, in corso di svolgimento ad Aachen, arriva la prima medaglia per l’Italia: il merito è di Rebecca Greggio e Davide Zanella che nel Pas de Deux del volteggio si sono andati a prendere un meraviglioso argento.

Bravissima la coppia italiana (Malleret Romulus Ps, alla longia di Maud Bousignac Dumont), già campione d’Europa, a mettere insieme nella rassegna iridata un secondo round (esercizi liberi) pressocché impeccabile, culminato nel punteggio complessivo di 8.982.

A vincere il concorso, per un’incollatura, è stato il duo francese costituito da Theo Gardies e Noely Thibaudat su Sir Sensation (9.039), mentre il bronzo è andato al collo dei padroni di casa teutonici Jannik Heiland e Kimberly Hyks (8.303).

Dopo il terzo posto dei Mondiali 2022, per Greggio e Zanella arriva quindi un nuovo podio planetario molto pesante, anche in considerazione del fatto che i due si sono esibiti con un nuovo cavallo rispetto a quattro anni fa.