Equitazione: Greggio e Zanella molto bene nel Pas de Deux ai Mondiali

L’avventura dell’Italia del volteggio prosegue nel migliore dei modi ai Mondiali equestri 2026, in corso di svolgimento ad Aachen 2026. Rebecca Greggio e Davide Zanella brillano sia nelle prove individuali sia nel Pas de Deux.

Rebecca Greggio ha inaugurato la giornata azzurra con il Technical Test, chiuso con un punteggio di 7.194 sul suo Malleret Romulus PS, alla longia di Maud Bousignac Dumont. La media fra il Compulsory Test di ieri e la prova tecnica odierna costruisce un punteggio complessivo pari a 7.298, risultato che le consente sistemarsi in 13esima posizione nella classifica generale in vista del Free Test di sabato 15 agosto.

Nel pomeriggio è poi sceso in gara Davide Zanella nell’individuale maschile. In sella a Da Vinci 367, con Helena Pyka alla longia, il rappresentante ha ottenuto 8.395 nel Technical Test portando a 8.255 la media complessiva dei due round. Un risultato che gli vale il 5° posto della classifica e lo mantiene pienamente in corsa per le posizioni di vertice.

La giornata, infine, si è chiusa con una grande prestazione nel Pas de Deux. Rebecca Greggio e Davide Zanella, Campioni d’Europa in carica, hanno affrontato il primo dei due Round della competizione iridata nella nuova formazione con Malleret Romulus PS, sempre alla longia di Maud Bousignac Dumont. La coppia azzurra ha conquistato uno splendido punteggio di 8.724, che vale la seconda posizione nella classifica del primo Round. Un esordio di grande spessore sul nuovo cavallo, che conferma le ambizioni dell’Italia nella specialità.

Dopo il riposo previsto dal programma nella giornata di venerdì, 14 agosto, Greggio e Zanella torneranno in gara domenica 16 agosto per il secondo e decisivo Round del Pas de Deux. L’obiettivo sarà quello di provare a difendere e provare a giocarsi fino in fondo le proprie chance nella rassegna iridata di Aachen.

Per Davide Zanella, invece, l’appuntamento è fissato già per sabato 15 agosto con il Free Test dell’individuale maschile, ultima prova della sua competizione. Anche in questo caso l’azzurro partirà da una quinta posizione che lascia aperta la porta a un possibile assalto alle posizioni più prestigiose.