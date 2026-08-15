Equitazione: Germania super nelle prime finali mondiali del volteggio. Italia vicina al podio

Ai Mondiali equestri 2026, il volteggio ha assegnato le sue prime medaglie iridate. Sui campi di gara teutonici erano in programma le competizioni individuali e quella a squadre: ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Gara maschile volteggio

Sfiora il podio l’azzurro Davide Zanella (Da Vinci 367) che si piazza al quarto posto, con lo score di 8.416. Il contest viene vinto dal francese Quentin Jabet (Estado IFCE), primo con 8.794: il transalpino supera l’olandese Sam Dos Santos (Hero – 8.508), medaglia d’argento, e il tedesco Bela Lehnen (Max – 8.448).

Gara femminile volteggio

Tripletta tedesca che non lascia spazio alla concorrenza: oro ad Alice Layher, in sella a FBW Candy (9.041), argento a Kathrin Meyer con il suo Capitain Claus OLD (8.862), e bronzo per Annemie Szemes (8.436), che ha montato Rubinio 71. Chiude in 10a posizione Rebecca Greggio con il punteggio di 7.944 (col suo cavallo Malleret Romulus TS).

Gara a squadra

L’Italia (Rebecca Greggio, Giovanni Bertolaso, Alice Dal Paos, Maria Vittoria Vanin, Eva Carraro e Davide Zanella) rimane giù dal podio per pochissimo: la formazione azzurra si ferma al 4° posto con lo score di 7.848 (longia di Laura Carnabuci e su Fran D’Alme CZ ), in un quadro che vede nuovamente la Germania esaltarsi e prendersi l’oro (8.477) anticipando sul podio la Francia (8.200) d’argento e l’Ungheria di bronzo (7.900).

Domani sono in programma, sempre per il volteggio, le prove relative al Pas-de-Deux e alla prova libera a squadre ufficiale