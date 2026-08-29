Ciclismo
Elisa Balsamo vince il Classic Lorient! Successo di prestigio, volata impeccabile nel World Tour
Elisa Balsamo ha vinto il sempre prestigioso Classic Lorient Agglomération, evento del calendario World Tour che si è snodato lungo 172 km con partenza e arrivo a Plouay. Le sette cotes da affrontare negli ultimi 66 chilometri non hanno spaventato la ciclista italiana, che ha letto molto bene le insidiose Cote de Lezot (1,2 km al 4,6% di pendenza media) e la Cote de Ty Marrec (1500 metri al 5%), affrontate in rapida successione nella parte conclusiva dell’evento in terra francese.
La 28enne piemontese è stata bravissima a finalizzare il lavoro delle compagne di squadra della Lidl-Trek, rendendosi protagonista di una volata regale e rimontando l’olandese Mischa Bredewold (Team SD Worx-Protime), che inseguiva la quarta affermazione consecutiva in questa Classica, decisa allo sprint anche in occasione della 25ma edizione.
Terzo posto per la tedesca Franziska Koch (FDJ United-SUEZ), altre quattro azzurre hanno chiuso in top-10: Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team L’IMAD, quarta), Soraya Paladin (CANYON//SRAM, quinta), Eleonora Ciabocco (Team Picnic PostNL, settima) e Letizia Borghesi (AG Insurance-Soudal Team, decima).
Elisa Balsamo ha festeggiato il 37mo successo da professionista: in stagione si era imposta in quattro tappe del Giro d’Italia e alla Egmont Cycling Race lo scorso 18 agosto, mentre settimana scorsa si era ritirata al GP Lucien Van Impe e al Konvert Kortijk Koerse.