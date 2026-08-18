Elisa Balsamo torna alla vittoria: sigillo alla Egmont Cycling Race

Elisa Balsamo ha vinto la Egmont Cycling Race, corsa di un giorno di livello 1.1 giunta alla quarta edizione. La portacolori della Lidl-Trek ha ben letto il percorso di 130 km con partenza e arrivo a Zottegem (Belgio), che proponeva quindici muri e cinque settore in pavé da non sottovalutare. La Campionessa del Mondo 2021 succede nell’albo d’oro a Martina Alzini.

La 28enne piemontese è stata ben pilotata dalla compagna di squadra Lucinda Brand e si è imposta in volata, regolando la belga Hélène Hesters (Liv AlUla Jayco) e la danese Solbjoerk Minke Anderson (EF Education-Only), da annotare anche la settima piazza di Erja Giulia Bianchi (CANYON//SRAM Generation).

Si tratta della 37ma affermazione da professionista per Elisa Balsamo, che è tornata ad alzare le braccia al cielo dopo un paio di mesi (vinse quattro tappe al Giro d’Italia tra fine maggio e inizio giugno). L’azzurra era reduce dal Tour de France, dove il miglior risultato è stato la seconda piazza nella seconda frazione.