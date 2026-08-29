Ekaterina Antropova n. 1 al servizio agli Europei! Sfilza di ace da record, Haak marcatrice imprendibile

Ekaterina Antropova svetta in testa alla classifica degli ace al termine della fase a gironi degli Europei 2026 di volley femminile. L’azzurra ha messo a segno 13 punti dalla linea dei nove metri in occasione delle quattro partite disputate in quel di Göteborg contro la Croazia, il Montenegro, la Svezia e la Francia (il CT Julio Velasco aveva concesso un turno di riposo contro la Slovacchia).

Media di 3,25 ace per incontro e di un ace per set disputato, a dimostrazione dell’ottima efficienza da parte della nostra attaccante quando si reca in battuta. Alle sue spalle si trovano la bomber turca Melissa Vargas (12) e l’olandese Britte Stuut (11), sotto la doppia cifra figurano la lettone Paula Nikola Neciporuka (9, già eliminata), la svedese Isabelle Haak (8) e la greca Martha Evdokia Anthouli (8).

La miglior marcatrice è, per distacco, Isabelle Haak con addirittura 174 punti (ben 52 siglati contro la Croazia), con ampio margine nei confronti della lettone Marta Kamelija Levinska (117), della belga Britta Herbots (108) e di Melissa Vargas (107), mentre la migliore italiana è Paola Egonu (78 punti).

Sottorete si sta facendo sentire la serba Hena Kurtagic (22 punti), a precedere la belga Britt Fransen (18) e la ceca Ela Koulisiani (17), mentre la nostra Sarah Fahr è ferma a 12 stampatone. Si ritornerà in campo domenica 30 agosto per la disputa dei primi ottavi di finale, l’Italia affronterà la Bulgaria a Brno (Cechia) nella giornata di lunedì 31 agosto (ore 16.00).