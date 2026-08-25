Ekaterina Antropova in panchina in Italia-Slovacchia. Cambia il sestetto agli Europei, novità per il libero

Ekaterina Antropova non è stata schierata come titolare in occasione del confronto tra l’Italia e Slovacchia, quarta partita degli Europei 2026 di volley femminile. Il CT Julio Velasco ha preferito lasciare a riposo una delle punte di diamante di questa Nazionale, che per questa rassegna continentale è stata convertita al ruolo di schiacciatrice, lasciando l’abituale posizione di opposto che aveva ricoperto anche durante la Final Eight della Nations League.

Il Guru ha deciso di fare rifiatare il martello in occasione del confronto contro una delle compagini meno quotate della Pool D, in corso di svolgimento a Göteborg (Svezia). Si tratta di un semplice turnover, anche perché Antropova si era ben distinta nelle prime tre partite vinte con il massimo scarto contro la Croazia, il Montenegro e la Svezia, risultando sempre la miglior marcatrice in campo.

Il posto di Ekaterina Antropova è stato preso da Stella Nervini, che affiancherà Myriam Sylla di banda. Si tornerà così sullo schema classico, con Paola Egonu opposto e Alessia Orro in cabina di regia. Confermata la coppia di centrali composta dalla capitana Anna Danesi e da Sarah Fahr, l’altra novità nel sestetto titolare riguarda il libero: panchina per Eleonora Fersino, Velasco ha deciso di lanciare Ilaria Spirito.