Edoardo Scotti torna dopo il trionfo in staffetta e brilla a Zurigo: battuti due Campioni Olimpici, secondo crono in carriera

Edoardo Scotti ha fatto il proprio ritorno in gara dopo la mirabolante impresa compiuta con la 4×400 agli Europei 2026 di atletica: sono passati undici giorni dallo show inscenato insieme ai propri compagni di squadra sulla pista di Birmingham, dove la staffetta del miglio ha conquistato la medaglia d’oro, e l’azzurro si è rimesso in gioco a livello individuale.

Il 26enne ha scelto il mitico Stadio di Letzigrund (Svizzera), dove va in scena una tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante. In un 400 metri di contorno, che non metteva in palio punti nella corsa verso il diamantone, il lombardo ha conquistato un pregevole secondo posto con il tempo di 44.70. Si tratta del suo secondo riscontro personale in carriera, superiore soltanto al 44.45 del record nazionale timbrato il 14 settembre 2025 ai Mondiali di Tokyo.

Edoardo Scotti ha migliorato di ben 26 centesimi il proprio stagionale e ha chiuso dietro al giapponese Yuki Joseph Nakajima (44.62), lasciandosi alle spalle due nomi davvero di grido nella storia del giro di pista: il grenadino Kirani James (44.83 per il Campione Olimpico di Londra 2012 sui 400 metri, poi argento a Rio 2016 e bronzo a Tokyo 2020) e lo statunitense Vernon Norwood (44.92 per il due volte Campione Olimpico con la 4×400).